Την σύσταση ομάδας εργασίας για την περαιτέρω αξιολόγηση του πλαισίου χωρητικότητας διασύνδεσης των συστημάτων φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη, των μακροπρόθεσμων προοπτικών της αγοράς και τη βελτίωση της εμπορικής ελκυστικότητας του Κάθετου Διαδρόμου, αποφάσισαν οι Διαχειριστές Δικτύων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (TSOs) που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα.



Όπως γνωστοποίησε η Gastrade, εταιρεία που ανέπτυξε και λειτουργεί τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, στα θέματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας περιλαμβάνονται ακόμη το κόστος μεταφοράς του αερίου και οι ανάγκες ενίσχυσης των υποδομών του δικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι DESFA και Gastrade (Ελλάδα), ICGB (Ελλάδα & Βουλγαρία), Bulgartransgaz (Βουλγαρία), Transgaz (Ρουμανία), Vestmoldtransgaz (Μολδαβία), FGSZ (Ουγγαρία), EUSTREAM (Σλοβακία) και GTSOU (Ουκρανία). Συμμετείχαν επίσης για πρώτη φορά οι NOMAGAS (Βόρεια Μακεδονία) και Transportgas Srbija (Σερβία), αντανακλώντας την προβλεπόμενη επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου στα Δυτικά Βαλκάνια.Οι συζητήσεις στην Αθήνα επικεντρώθηκαν στην επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου, στη διαθέσιμη χωρητικότητα στα σημεία διασύνδεσης, στα έργα υποδομής που βρίσκονται υπό ανάπτυξη και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των Διαχειριστών συμφώνησαν να προετοιμάσουν την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας, ώστε να συμπεριληφθούν τα νέα μέλη, με στόχο την προώθηση του έργου στην επόμενη φάση., η συνάντηση σηματοδότησε τη μετάβαση του «Κάθετου Διαδρόμου» σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας, επεκτείνοντας τη γεωγραφική και στρατηγική του εμβέλεια πέρα από τον αρχικό σχεδιασμό του. Η πρωτοβουλία εξελίσσεται πλέον σε μια ολοκληρωμένη περιφερειακή πλατφόρμα ενεργειακής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών φυσικού αερίου, την ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών και την ανάπτυξη των αγορών φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων.Στη συνάντηση παρέστησαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου , και η υπουργός Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ίβα Πετρόβα. Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την πολιτική τους υποστήριξη για την υποβολή αίτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένες επενδύσεις προτεραιότητας, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της περιοχής.Οι συμμετέχοντες διαχειριστές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν στενό συντονισμό σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να προχωρήσουν εγκαίρως στην επέκταση του «Κάθετου Διαδρόμου» και να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο του ως αξιόπιστης και ανταγωνιστικής ενεργειακής οδού για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.