Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, παρακολούθησε την προγραμματισμένη εκτόξευση αμερικανορωσικού πληρώματος προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), σε μια ακόμη ένδειξη ότι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας στο διάστημα συνεχίζεται, παρά τις εντάσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Άιζακμαν στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν, το οποίο μισθώνει η Ρωσία, ήταν η πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της NASA στη συγκεκριμένη εγκατάσταση έπειτα από οκτώ χρόνια.

Κατά τη συνάντησή του με το πλήρωμα τη Δευτέρα, ο Άιζακμαν ευχαρίστησε τη ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos για την προετοιμασία της αποστολής, επισημαίνοντας ότι «η συντονισμένη εργασία των τελευταίων μηνών αντικατοπτρίζει τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση όλων όσοι συμμετείχαν».

Ο επικεφαλής της NASA είχε επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο της Roscosmos, Ντμίτρι Μπακάνοφ, πριν από την εκτόξευση του Αμερικανού αστροναύτη Ανίλ Μένον και των Ρώσων κοσμοναυτών Πιότρ Ντούμπροφ και Άννας Κίκινα. Οι τρεις τους επρόκειτο να αναχωρήσουν με το διαστημόπλοιο Soyuz MS-29 για μια οκτάμηνη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Για τον Μένον πρόκειται για την πρώτη του διαστημική πτήση, ενώ για τους Ντούμπροφ και Κίκινα είναι η δεύτερη αποστολή τους στο διάστημα.

Με την άφιξή τους στον ISS θα ενωθούν με τους αστροναύτες της NASA Τζέσικα Μέιρ, Τζακ Χάθαγουεϊ και Κρις Γουίλιαμς, τη Γαλλίδα αστροναύτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος Σοφί Αντενό, καθώς και τους Ρώσους κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, Σεργκέι Μικάγιεφ και Αντρέι Φεντιάγιεφ.

Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία υπήρξαν σκληροί αντίπαλοι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, σήμερα εξακολουθούν να συνεργάζονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και σε ορισμένα ακόμη διαστημικά προγράμματα. Η συνεργασία αυτή δοκιμάστηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ωστόσο οι δύο χώρες συνέχισαν να ανταλλάσσουν πληρώματα, με Αμερικανούς και Ρώσους αστροναύτες να ταξιδεύουν στον ISS με διαστημόπλοια και των δύο πλευρών.

Αντίθετα, τα σχέδια για ευρύτερη συνεργασία, όπως η πιθανή συμμετοχή της Ρωσίας στο πρόγραμμα Artemis της NASA για την εξερεύνηση της Σελήνης, έχουν εγκαταλειφθεί. Καθώς η Μόσχα έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο προς την Κίνα λόγω των δυτικών κυρώσεων, η Roscosmos έχει αναπτύξει συνεργασία με το Πεκίνο για τη μελλοντική κοινή σεληνιακή αποστολή τους.

Πηγή: skai.gr

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