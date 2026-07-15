Η μάχη της Ελλάδας για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ιστιοπλοΐας η «Team Greece Odyssey» μπήκε χθες στη μάχη της προκριματικής φάσης του Star Sailors League Gold Cup, του Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας, και με το καλημέρα φάνηκε πόσο δύσκολη είναι η αποστολή της.



Στις δυο πρώτες ιστιοδρομίες που έγιναν στη λίμνη Γκρανζόν της Ελβετίας η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε μέτρια εμφάνιση. Στην πρώτη κούρσα τερμάτισε τρίτη με πρώτη την Ουκρανία και δεύτερη την Φινλανδία και στην επόμενη ιστιοδρομία κατέλαβε την δεύτερη θέση με πρώτη την Φινλανδία και τρίτη την Ουκρανία.

Σήμερα Τετάρτη θα διεξαχθούν οι επόμενες δύο ιστιοδρομίες. Συνολικά θα γίνουν έξι με τις δύο τελευταίες να είναι διπλές. Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει την πρόκριση της στην τελική φάση της Βραζιλίας τον Νοέμβριο.



Δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής ομάδας. Το πρώτο ότι δεν έχει εμπειρία ανάλογων αγώνων και, μάλιστα, με σκάφη τύπου AC47 που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι Φινλανδοί και οι Ουκρανοί έχουν τρέξει τουλάχιστον 50 ιστιοδρομίες σε αυτή τη διοργάνωση και γι’ αυτό δικαιολογημένα θεωρούνται φαβορί.



Το δεύτερο είναι ότι ο αγώνας διεξάγεται σε λίμνη και οι αντίπαλοί μας είναι εξοικειωμένοι σε αυτά τα νερά. Συν ότι χθες οι δύο κούρσες έγιναν μόλις με αέρα δύο κόμβων που κάθε άλλο ταιριάζει στον Ελληνα ιστιοπλόο.



Κι όμως η «Team Greece Odyssey» κατέβαλε τεράστια προσπάθεια και έδειξε στην πράξη ότι έχει τις δυνατότητες να κοντράρει τους Φινλανδούς και τους Ουκρανούς. Τα πάντα, άλλωστε, είναι ανοιχτά και στις σημερινές ιστιοδρομίες που θα γίνουν προς το απόγευμα οι ιστιοπλόοι μας αισιοδοξούν ότι η ομάδα θα πάει καλύτερα.

Η Team Greece «Odyssey» αποτελείται από Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης. Πρόκειται για τους Αιμίλιο Παπαθανασίου, Δημήτρη Δεληγιάννη, Στέλιο Νούτσο, Σίμο Καμπουρίδη, Άκη Τσαρούχη, Αντώνη Μπουγιούρη, Χρύσα Μαρίνου, Γιώργο Καραδήμα και Γιώργος Τσιγκούλη και Αφροδίτη Ζέιχερς.

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