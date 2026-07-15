Την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επανένταξής του, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.

Όπως αναφέρει, βρέθηκε στη Βουλή έπειτα από δύο χειρουργικές επεμβάσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «γιατροί θα είμαστε πάντα», ενώ υπενθυμίζει ότι σήμερα συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την εκλογή γραμματέα, θέση για την οποία – όπως αναφέρει – προτείνεται ο Γιάννης Αμανατίδης.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι απέστειλε χθες στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το σχετικό έγγραφο, επικαλούμενος την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

«Αναμένω από τον Γιάννη Αμανατίδη, αμέσως μετά την εκλογή του, να στείλει στον πρόεδρο της Βουλής το έγγραφο που θα με επανεντάσσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ώστε να μπορέσω να συμμετέχω στις εργασίες της και να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ όταν γίνει αυτή η συνεδρίαση», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Πολάκης.

Πηγή: skai.gr

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