Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Κολινδρός στην Πιερία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα, μακρία από κατοικίες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:00 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Πύνδρας - Κολινδρού, συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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