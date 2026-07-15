Συλλυπητήρια για την απώλεια της μεγάλης ηθοποιού Μάρως Κοντού εκφράζει με μηνύματά της η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας έστειλε το ακόλουθο μήνυμα:

«Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Από τον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο και τη σκηνή της Επιδαύρου έως τις αξέχαστες ερμηνείες της στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά, υπηρέτησε την τέχνη της με εργατικότητα, πειθαρχία και ήθος. Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί επί εβδομήντα χρόνια, χαρίζοντας στο κοινό ρόλους που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

Προσέφερε όμως και στα κοινά, ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής. Η πολύπλευρη διαδρομή της αφήνει μια παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει.

Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Κακλαμάνης: «Αγαπημένη μου φίλη ήδη μας λείπεις»

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια της μεγάλης ηθοποιού και πρώην βουλευτή, Μάρως Κοντού, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:



«Με βαριά καρδιά αποχαιρετώ τη Μάρω Κοντού, μια εμβληματική Κυρία του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, η οποία διέγραψε με το ίδιο ακέραιο ήθος, πάθος, αξιοπρέπεια και συνέπεια μία αξιόλογη πολιτική διαδρομή, τόσο από τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων, όσο και ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας.



Υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα, μια ακριβή φίλη, προικισμένη με απαράμιλλο ήθος, αρχοντιά και βαθιά αίσθηση ευθύνης. Μια πραγματική Κυρία, η οποία με την αστείρευτη προσφορά της στις τέχνες και στα κοινά κέρδισε επάξια τον σεβασμό και την αγάπη ολόκληρου του ελληνικού λαού.



Μάρω, αφήνεις μία σπουδαία παρακαταθήκη ευγένειας και πολιτισμού για τις επόμενες γενιές. Με τις εκατοντάδες κινηματογραφικές και θεατρικές ερμηνείες σου θα αποτελείς οδηγό για κάθε μελλοντικό καλλιτέχνη της πατρίδας μας.

Αγαπημένη μου φίλη ήδη μας λείπεις.

Καλό σου ταξίδι στ’ αστέρια, απ’ όπου θα λάμπεις για πάντα».

Μενδώνη: «Άνθρωπος με βαθιά μόρφωση και έντονες ανησυχίες»

Από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σημειώνει:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μάρως Κοντού, μιας αγαπημένης πρωταγωνίστριας, με πορεία άνω των επτά δεκαετιών στην Τέχνη και με ανεκτίμητη προσφορά, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε από τις ερμηνείες της στο θέατρο και στις μεγάλες ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Ηθοποιός που συνδύαζε φυσικό κάλλος και μια σπάνια γοητεία, με πηγαίο ταλέντο, έπλασε ρόλους διαχρονικούς, που θα εξακολουθούν να μας χαρίζουν συγκίνηση και χαρά, έχοντας σφραγίσει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους που ερμήνευσε. Θα μας μείνει αξέχαστη με την καταλυτική παρουσία της στη μεγάλη οθόνη και στο θέατρο, καθώς αναμετρήθηκε με σπουδαίους και απαιτητικούς ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Τα επιλεκτικά περάσματά της από την τηλεόραση ήρθαν να επιστεγάσουν τη γόνιμη σταδιοδρομία της και να διευρύνουν την αγάπη που έτρεφε γι’ αυτήν το κοινό.

Άνθρωπος με βαθιά μόρφωση και έντονες ανησυχίες, η Μάρω Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνιδα, χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της και να υποβιβάσει τη μακρόχρονη πορεία της, στο επίπεδο της άσκοπης δημοσιότητας. Το ίδιο ανιδιοτελής και γόνιμη υπήρξε και η ενασχόλησή της με τον δημόσιο βίο, από τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων και από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, όπου προσέφερε υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην καθημερινότητα των Αθηναίων. Στην τελευταία μας συνομιλία ενημερώνοντάς την ότι η οικία Κοκοβίκου, στην οδό Τριπόδων θα αποτελέσει ναό για τον ελληνικό κινηματογράφο δεν μου εξέφρασε μόνο τη χαρά της αλλά μου τόνισε πως ο φίλος της Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ένας μοναδικός ηθοποιός ήθους και ταλέντου. Το ίδιο ανεπίληπτο ταλέντο και ήθος, μιας άλλης εποχής, που και η ίδια διέθετε, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλάντευτη αφοσίωσή της στην Τέχνη, χαρίζοντάς της, πανάξια, την καθολική αναγνώριση και αγάπη. Αυτός ήταν ο σπάνιος συνδυασμός που ενσάρκωνε η Μάρω Κοντού, που θα μας συντροφεύει, για πολλά χρόνια, με τους αξέχαστους ρόλους της.

Στην οικογένειά της, τους συναδέλφους της και τους αμέτρητους φίλους της απευθύνω τα ειλικρινέστατα μου συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια δήλωση και από το ΠΑΣΟΚ

Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού – Βουλευτής Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου αποχαιρετούν τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού.

Η αγάπη της για τον χορό την οδήγησε γρήγορα στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ενσάρκωσε σημαντικούς ρόλους δίπλα σε σπουδαίους πρωταγωνιστές και κατάφερε μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον να γίνει η ίδια πρωταγωνίστρια αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της .

Τη διέκρινε πάντα το ήθος, η αγάπη της για τους συναδέλφους, το χιούμορ και η εκφραστικότητα.

Άνθρωπος της προσφοράς ασχολήθηκε με τα κοινά με μόνο στόχο να κάνει καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών της .

“Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Αλλά, η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά”

Έτσι θα θυμόμαστε τη Μάρω Κοντού. Αισιόδοξη, λαμπερή και χαμογελαστή.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Χάρης Δούκας: «Άρρηκτα συνδεδεμένη με την Αθήνα»

«Αντίο, Μάρω Κοντού. Το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα», σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο συλλυπητήριο μήνυμα του για την απώλεια της εκλεκτής ηθοποιού. Και προσθέτει:

«Από την αξέχαστη "Ελενίτσα" της ταινίας "Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα" στο εμβληματικό σπίτι της οδού Τριπόδων στην Πλάκα, μέχρι την "Ιταλίδα από την Κυψέλη", αλλά και τη θητεία της στην προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84. Η λάμψη, το ταλέντο και η μοναδική παρουσία της θα μείνουν για πάντα ζωντανά μέσα απο τις ταινίες της».

Πηγή: skai.gr

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