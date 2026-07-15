Τη θέση ότι στη δικογραφία για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Marfin δεν υπάρχουν στοιχεία που να ταυτοποιούν τους δύο κατηγορούμενους διατύπωσε ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των δύο προσωρινά κρατουμένων, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Καμπαγιάννης διευκρίνισε εξαρχής ότι, λόγω της μυστικότητας της προδικασίας, δεν μπορεί να αποκαλύψει νέα στοιχεία της δικογραφίας.

«Επειδή είμαστε στη φάση της προδικασίας, η οποία είναι μυστική, η δική μου υποχρέωση επιτάσσει ότι δεν μπορώ να πω νεότερα στοιχεία. Δεν μπορώ να φέρω εγώ στη δημοσιότητα στοιχεία της δικογραφίας. Επειδή όμως έχουν διαρρεύσει αρκετά, μπορώ να τοποθετηθώ επί πραγμάτων τα οποία έχουν ειπωθεί και να μεταφέρω τη γραμμή του εντολέα μου», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνική πολιτεία έχει υποχρέωση να εξιχνιάσει την υπόθεση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό πρέπει να γίνει με πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία.

«Πάντοτε με σεβασμό στην αναγκαιότητα που υπάρχει σε αυτή την υπόθεση να αποδοθεί δικαιοσύνη, και εννοώ ότι αυτή η υπόθεση θα πρέπει να εξιχνιαστεί. Έχει υποχρέωση η ελληνική πολιτεία να την εξιχνιάσει, αλλά δεν είναι δυνατόν να εξιχνιαστεί μέσα από μια δίκη που θα εξελιχθεί σε δίκη σκοπιμότητας. Χρειάζονται στοιχεία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία ταυτοποίησης των προσώπων που κατηγορούνται.

«Αυτή τη στιγμή τέτοια στοιχεία ταυτοποίησης των προσώπων που κατηγορούνται δεν υπάρχουν. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος που μας ακούει. Το λέω γιατί, αν υπάρχει κάποιος που έχει από το ρεπορτάζ του κάποια πληροφορία ότι υπάρχει σε αυτή τη δικογραφία οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποίησης προσώπου, εγώ τον καλώ να το πει», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον εντολέα του, σημείωσε ότι είχε συμμετάσχει στη διαδήλωση της ημέρας, όπως – όπως είπε – εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη πολίτες, υποστηρίζοντας όμως ότι η σύλληψή του δεν βασίστηκε σε στοιχείο ταυτοποίησης.

«Ο εντολέας μου συμμετείχε στη διαδήλωση, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ο εντολέας μου συνελήφθη όχι γιατί ταυτοποιήθηκε το πρόσωπό του, αλλά γιατί υπάρχει ένα εύρημα, το περίφημο ανώνυμο email», υποστήριξε.

Ο κ. Καμπαγιάννης επανέλαβε το αίτημα της υπεράσπισης να εντοπιστεί ο αποστολέας του συγκεκριμένου email, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του περιεχομένου του.

«Το όνομα του εντολέα μου αναφέρεται στο συγκεκριμένο mail. Στο ίδιο όμως mail αναφέρεται ως πρώτος των δραστών που έκαψαν τη Marfin άνθρωπος ο οποίος το 2010 ήταν στη φυλακή. Αντιλαμβάνεστε πόσο αναξιόπιστο είναι ένα ανώνυμο mail, για το οποίο εμείς ζητάμε την ταυτοποίηση του αποστολέα του», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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