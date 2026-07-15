ΗΠΑ: Παράσιτο που προκαλεί «εκρηκτική» διάρροια εξαπλώνεται σε 34 πολιτείες

Ένας μικροσκοπικός οργανισμός που προκαλεί έντονα γαστρεντερικά προβλήματα έχει οδηγήσει σε μεγάλη υγειονομική κινητοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κυκλοσπορίαση (cyclosporiasis) εξαπλώνεται πλέον σε δεκάδες πολιτείες, προκαλώντας χιλιάδες κρούσματα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.600 επιβεβαιωμένα περιστατικά, ενώ πάνω από 5.100 ύποπτα κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η πραγματική έκταση της έξαρσης εκτιμάται ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη, καθώς η ασθένεια συχνά δεν αναγνωρίζεται άμεσα και δεν δηλώνεται στις υγειονομικές αρχές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Washington Post.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν πιθανές πηγές μόλυνσης, με το μαρούλι και άλλα φρέσκα προϊόντα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα εξετάζεται πιθανή σύνδεση με καταστήματα της αλυσίδας fast food Taco Bell, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία ή κάποιο συγκεκριμένο προϊόν της ευθύνεται για την εξάπλωση.

Στο επίκεντρο το Μίσιγκαν: Χιλιάδες ασθενείς και έρευνα για το μαρούλι

Η πολιτεία που έχει πληγεί περισσότερο είναι το Μίσιγκαν, όπου οι υγειονομικές αρχές έχουν αναφέρει περισσότερα από 3.300 επιβεβαιωμένα και πιθανά κρούσματα.

Μετά από συνεντεύξεις με περισσότερους από 1.000 ασθενείς, οι ειδικοί εντόπισαν ως κοινό παράγοντα την κατανάλωση μαρουλιού ή άλλων πράσινων λαχανικών σαλάτας.

Οι αρχές ωστόσο υπογραμμίζουν ότι δεν έχει ακόμη εντοπιστεί συγκεκριμένος παραγωγός, προμηθευτής ή παρτίδα προϊόντος που να αποτελεί την πηγή της μόλυνσης.

«Οι μέχρι τώρα πληροφορίες δείχνουν ότι το μαρούλι εμφανίζεται συχνά στις αναφορές των ασθενών», ανέφερε η επικεφαλής ιατρική αξιωματούχος του Μίσιγκαν, Νατάσα Μπαγκνταριάν, σημειώνοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται και άλλα τρόφιμα δεν μπορούν ακόμη να αποκλειστούν.

Η δυσκολία στον εντοπισμό της πηγής οφείλεται και στο γεγονός ότι προϊόντα όπως το μαρούλι διακινούνται μέσω πολύπλοκων αλυσίδων εφοδιασμού, φτάνοντας σε εστιατόρια, σούπερ μάρκετ και καταναλωτές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στο «στόχαστρο» η Taco Bell

Η έρευνα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις πληροφορίες ότι ορισμένα καταστήματα της Taco Bell απέσυραν προσωρινά από το μενού τους συγκεκριμένα φρέσκα υλικά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν: μαρούλι, κόλιανδρος, κρεμμύδι, pico de gallo, γκουακαμόλε.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η απόφαση ήταν προληπτική και ότι συνεργάζεται με τις υγειονομικές αρχές. Παράλληλα τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση ανάμεσα στην Taco Bell, κάποιο συγκεκριμένο συστατικό, προμηθευτή ή εστιατόριο και την έξαρση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν αν ορισμένοι ασθενείς που δήλωσαν ότι είχαν καταναλώσει προϊόντα της αλυσίδας αποτελούν μέρος του ίδιου κύματος μολύνσεων. Ωστόσο, αρκετοί άλλοι ασθενείς δεν είχαν φάει στην Taco Bell, γεγονός που δείχνει ότι η πηγή μπορεί να είναι ευρύτερη.

Τι είναι η Cyclospora και ποια είναι τα συμπτώματα

Η κυκλοσπορίαση προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis, το οποίο προσβάλλει το λεπτό έντερο.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω: τροφίμων που έχουν μολυνθεί, νερού που περιέχει το παράσιτο,φρέσκων προϊόντων που καταναλώνονται ωμά.

Σε αντίθεση με άλλες λοιμώξεις, η Cyclospora δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, σύμφωνα με το CDC.

Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: έντονη υδαρή διάρροια, επαναλαμβανόμενες κενώσεις, κοιλιακές κράμπες, φούσκωμα, ναυτία, απώλεια όρεξης,κόπωση.

Σε ορισμένους ασθενείς τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες ή ακόμη και περισσότερο αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα.

Καλοκαιρινή έξαρση και ανησυχία για νέα αύξηση κρουσμάτων

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι τα περιστατικά κυκλοσπορίασης αυξάνονται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη κατανάλωση φρέσκων προϊόντων συνδέονται με μεγαλύτερους κινδύνους μόλυνσης.

Το CDC έχει ζητήσει από γιατρούς και υγειονομικές υπηρεσίες να εξετάζουν την πιθανότητα κυκλοσπορίασης σε ασθενείς με παρατεταμένη διάρροια, καθώς η λοίμωξη δεν ανιχνεύεται πάντα στα συνηθισμένα τεστ.

Οι αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση τροφίμων, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να πλένουν σχολαστικά τα φρέσκα λαχανικά πριν από την κατανάλωση και να τηρούν βασικούς κανόνες ασφάλειας τροφίμων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.