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Απίθανη σκηνή: Ντελιβεράς μπήκε στο σπίτι και πανηγύρισε το γκολ της Ισπανίας - Δείτε βίντεο

Η αυθόρμητη σκηνή με ντελιβερά που σταμάτησε την παράδοση για να δει το πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ και πανηγύρισε μαζί με αγνώστους έγινε viral

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Ντελιβεράς μπήκε στο σπίτι και πανηγύρισε το γκολ της Ισπανίας

Μια από τις πιο αυθόρμητες και απρόβλεπτες στιγμές του Μουντιάλ καταγράφηκε στον ημιτελικό Ισπανίας-Γαλλίας στο Ντάλας. Την ώρα που ο Ογιαρθάμπαλ ετοιμαζόταν να εκτελέσει το πέναλτι που θα έδινε προβάδισμα στη «ρόχα», ένας ντελιβεράς έφτασε για να παραδώσει παραγγελία σε σπίτι όπου παρακολουθούσαν το ματς.

Αντί να φύγει, στάθηκε στην πόρτα και κοίταξε την οθόνη μαζί με τους ενοίκους, σαν να ήταν μέλος της παρέας. Μόλις η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, η έκρηξη χαράς ήταν κοινή: Φωνές, αγκαλιές, πανηγυρισμοί από ανθρώπους που δεν γνωρίζονταν καν μεταξύ τους!

Η σκηνή έγινε αμέσως viral, γιατί αποτύπωσε με τον πιο αυθεντικό τρόπο πώς το ποδόσφαιρο ενώνει.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ισπανία Μουντιάλ 2026 Ντελιβεράς
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