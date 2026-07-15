Μια από τις πιο αυθόρμητες και απρόβλεπτες στιγμές του Μουντιάλ καταγράφηκε στον ημιτελικό Ισπανίας-Γαλλίας στο Ντάλας. Την ώρα που ο Ογιαρθάμπαλ ετοιμαζόταν να εκτελέσει το πέναλτι που θα έδινε προβάδισμα στη «ρόχα», ένας ντελιβεράς έφτασε για να παραδώσει παραγγελία σε σπίτι όπου παρακολουθούσαν το ματς.

Αντί να φύγει, στάθηκε στην πόρτα και κοίταξε την οθόνη μαζί με τους ενοίκους, σαν να ήταν μέλος της παρέας. Μόλις η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, η έκρηξη χαράς ήταν κοινή: Φωνές, αγκαλιές, πανηγυρισμοί από ανθρώπους που δεν γνωρίζονταν καν μεταξύ τους!

Η σκηνή έγινε αμέσως viral, γιατί αποτύπωσε με τον πιο αυθεντικό τρόπο πώς το ποδόσφαιρο ενώνει.

Δείτε το βίντεο

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