Ρόχα… φούρια για το δεύτερο, έβγαλε νοκ άουτ την αγνώριστη Γαλλία!

Απόλαυση η Ισπανία, έκανε φύλλο και φτερό την αγνώριστη Γαλλία! Οι «τρικολόρ», έψαχναν εκδίκηση για τον χαμένο ημιτελικό του 2024 στο Euro, αλλά οι πρωταθλητές Ευρώπης τους έκαναν το... όνειρο εφιάλτη! Με το γκολ του Ογιαρθάμπαλ από την άσπρη βούλα έπειτα από ανόητη παράβαση του Ντίνιε και ένα γκολ ζωγραφιά του Πόρο στο 58' οι «ρόχας» επικράτησαν 2-0 και περιμένουν να μάθουν αν η Αργεντινή ή η Αγγλία θα είναι το τελευταίο εμπόδιό τους για το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας τους.

Eικόνα παραίτησης από τους «τρικολόρ» ήδη από το εις βάρος του 1-0 και έπειτα, χαμένος ο Ντιντιέ Ντεσάν που δεν εντόπισε τις αδυναμίες της ομάδας του έγκαιρα και το πλήρωσε από τον εξαιρετικό διαβασμένο Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Ιστορικός Ογιαρθάμπαλ που έγινε ο τρίτος παίκτης της Ισπανίας σε Μουντιάλ που φτάνει τα πέντε γκολ, πιάνοντας τους σπουδαίους Εμίλιο Μπουντραγκένιο και Νταβίντ Βίγια. Εμφάνιση από το... prime του ο Ρόδρι, που έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο και απέδειξε γιατί είναι μέσα στα τρία κορυφαία χαφ του πλανήτη.

Άνετη και ωραία πλέον, η Ισπανία, περιμένει να μάθει ποια θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Κυριακής (19/7, 22:00) με το ζευγάρι της Αργεντινής και της Αγγλίας να διεκδικεί το δεύτερο εισιτήριο.

To ματς:

Με την Ισπανία να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να κυκλοφορεί την μπάλα με άνεση ανάμεσα στις γραμμές, ξεκίνησε το ματς. Η Γαλλία από την πλευρά της ήταν άκρως φοβική και δεν μπορούσε να βρει την σπιρτάδα που είχε στα προηγούμενα ματς.

Το παιχνίδι είχε μεταφερθεί στο κέντρο, δίχως ωστόσο να υπάρχει καμία ευκαιρία για κάποια από τις δυο ομάδες. Στο 20' ωστόσο ήρθε μια φάση που ουσιαστικά καθόρισε ολόκληρο το ματς, αφού ο Ντίνιε, υπέπεσε στο πιο... ανόητο πέναλτι του Μουντιάλ, γκρεμίζοντας τον Γιαμάλ εντός περιοχής. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ογιαρθάμπαλ ο οποίος δεν λάθεψε ανοίγοντας το σκορ!

Τα χειρότερα για τη Γαλλία δεν σταμάτησαν εκεί, αφού στο 29' ο Σαλιμπά, αντιμετώπισε μυϊκό πρόβλημα και αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς, με τον Λακρουά να παίρνει τη θέση του.

Στο 38' η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε, άγγιξε με εκπληκτικό τρόπο το 2-0, όταν από κλέψιμο της μπάλας, Γιαμάλ και Όλμο την... εξαφάνισαν, ο πρώτος έκανε γύρισμα στο σημείο του πέναλτι, αλλά τελευταία στιγμή, ο Λακρουά, πρόλαβε και έβαλε το πόδι του, σώζωντας την ομάδα του από το δεύτερο γκολ στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Η πρώτη κίνηση του Ντεσάν ήταν να βγάλει από το ματς τον τραγικό Ραμπιό και να τον αντικαταστήσει με τον Κονέ. Ωστόσο καμία διαφορά δεν υπήρξε, αφού η Ισπανία, μπήκε ξανά κυριαρχικά και αποφασισμένη να τελειώσει το παιχνίδι.

Οι «ρόχας» είχαν ουσιαστικά... υπνωτίσει τη Γαλλία και έψαχναν μια ευκαιρία για να κλειδώσουν την παρουσία τους στον τελικό. Και τη βρήκαν στο 58'! Ο Πόρο σε ένα από τα πολλά ανεβάσματά του στο ματς, έδωσε στον Όλμο κάθετα, έκανε την κίνηση, ο άσος της Μπάρτσα τον βρήκε εξαιρετικά και ο δεξιός μπακ της Τότεναμ, τελείωσε το ματς με ιδανικό πλασέ για το 2-0!

Η Γαλλία πλέον δεν είχε καμία τύχη στο ματς και έπρεπε απλώς να υπερασπιστεί την τιμή της με τον Εμπαπέ πλήρως απενεργοποιημένο. Στο 67' ο αρχηγός της Γαλλίας προσπάθησε να σκοράρει, αλλά το σουτ του κόντραρε και έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ο Ντε Λα Φουέντε, έκανε άριστη διαχείριση του ματς, προχωρώντας σε αλλαγές έχοντας στο μυαλό του και τον τελικό πλέον. Στο 78' οι πρωταθλητές Ευρώπης απείλησαν, όταν ο Μπαένα έκανε υπέροχη σέντρα στην περιοχή, ο Τόρες έπιασε εξαιρετική κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Η ομάδα του Ντεσάν, είχε πλέον αποκλειστεί και η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι δεν μπορούσαν ούτε να μειώσουν στο σκορ κάτι το οποίο δεν έγινε με το 2-0 να είναι το τελικό σκορ παρά τις προσπάθειες των Ντουέ και Ντεμπελέ στο φινάλε.

MVP: Ρόδρι και ξερό ψωμί! Μυθικός! Ανεπανάληπτος! Θέση! Ο αρχηγός της Ισπανίας, δεν σκόραρε, αλλά ήταν αυτός ο παίκτης που όλοι θαύμασαν πριν τον τραυματισμό του!

Oι ενδεκάδες:

Γαλλία (Nτιντιέ Ντεσάν): Μενιάν - Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά (30' Λακρουά), Ντιν (72' Ερναντέζ) - Τσουαμενί, Ραμπιό (46' Κονέ) - Ντεμπελέ, Ολίσε (72' Σερκί), Μπαρκολά (57' Ντουέ) - Μπαπέ

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν - Πόρο (83' Γιορέντε), Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Ρούιθ (77' Πέδρι) - Γιαμάλ, Όλμο (77' Μερίνο), Μπαένα (83' Γουίλιαμς) - Ογιαρθάμπαλ (74' Τόρες)

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ και ΕΔΩ.

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