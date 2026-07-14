Απάτη-μαμούθ με ΦΠΑ: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για κύκλωμα 71 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) βρίσκεται ένα πολυσύνθετο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να είχε οργανώσει εκτεταμένη απάτη στον ΦΠΑ μέσω διασυνοριακών συναλλαγών μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η συνολική οικονομική ζημία που εξετάζεται αγγίζει τα 71 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ αφορούν απώλειες από μη αποδοθέντα ΦΠΑ, ενώ ερευνώνται επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ.

Όπως δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή, η υπόθεση ερευνάται εδώ και περίπου έναν χρόνο και την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις σε Αττική και Καστοριά. Οι έρευνες έγιναν τόσο σε εγκαταστάσεις εταιρειών που θεωρούνται ύποπτες για συμμετοχή στο κύκλωμα όσο και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ένα δίκτυο εταιρειών με δραστηριότητα στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Βουλγαρία, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διενέργεια διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η υπόθεση αφορά τη γνωστή ως «carousel fraud» ή κυκλική απάτη στον ΦΠΑ, μία από τις πλέον πολύπλοκες μορφές φοροδιαφυγής που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συγκεκριμένο σύστημα εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Στην πράξη, τα ίδια προϊόντα διακινούνται διαδοχικά μεταξύ διαφορετικών εταιρειών και κρατών-μελών. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αλυσίδα περιλαμβάνονται και οι λεγόμενοι «missing traders» (σ.σ.εξαφανισμένοι έμποροι), οι οποίοι εισπράττουν τον ΦΠΑ χωρίς να τον αποδίδουν ποτέ στις φορολογικές αρχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις υποβάλλονται ακόμη και αιτήματα επιστροφής φόρου για ποσά που ουδέποτε καταβλήθηκαν.

Κατά την EPPO, το φερόμενο δίκτυο δραστηριοποιήθηκε από το 2021 έως και το 2025, προκαλώντας ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δημόσια ταμεία μέσω της μη καταβολής ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές και φορολογικές αρχές εξετάζουν ακόμη 24,2 εκατ. ευρώ, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν αποδόθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα και κρυπτονομίσματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών αρχείων που αναμένεται να αξιοποιηθούν στη συνέχεια της έρευνας.

Επιπλέον, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 99.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον εντοπισμό ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα, δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, ενώ παράλληλα «πάγωσαν» και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα.

Όπως επισημαίνεται, ο εντοπισμός τους έγινε μέσω εξειδικευμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας, που επέτρεψαν στους αναλυτές να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία ήταν κατανεμημένα σε πολύπλοκες ψηφιακές υποδομές και διαφορετικά περιβάλλοντα αποθήκευσης.

Συνέχεια των ερευνών

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και, πέρα από την υπόθεση της απάτης στον ΦΠΑ, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ούτε έχει γίνει γνωστό εάν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.



Πηγή: skai.gr

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