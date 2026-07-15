Της Έλενας Γαλάρη

Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρωγμές στα σπίτια τους, εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό.

Ο κ. Αριστείδης Κορρέας διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί από το εξωτερικό με εξειδίκευση στα μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων έχουν ήδη φτάσει στην Αθήνα και διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην εμφάνιση τριχοειδών ρωγμών σε τοιχοποιίες και σοβάδες κτιρίων που βρίσκονται στους δρόμους όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες του μετροπόντικα.

Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει εδώ και περίπου έναν μήνα, αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων προβλημάτων στα κτίρια, και δεν πρόκειται να ξεκινήσει εκ νέου τη διάνοιξη της σήραγγας μέχρι να ολοκληρωθούν τα πορίσματα και οι εκτιμήσεις των ειδικών.

Από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό επισημαίνεται ότι οι ρωγμές που έχουν καταγραφεί δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων, αλλά περιορίζονται σε στοιχεία τοιχοποιίας και επιχρισμάτων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τόσο οι τεχνικοί της Ελληνικό Μετρό όσο και η κατασκευάστρια κοινοπραξία εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες θα επανεκκινήσουν μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα.

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Πηγή: skai.gr

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