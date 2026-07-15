Της Έλενας Γαλάρη

Εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την απομάκρυνση των μπαζών μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δόθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας.

Η παραγγελία δόθηκε μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εκ νέου στην εισαγγελία, στην οποία συμμετείχαν ο προιστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδης Κορέας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

Η διαδικασία της απομάκρυνσης των μπαζών θα προχωρήσει άμεσα και με την συνδρομή της περιφέρειας Αττικής, εφόσον χρειαστεί, για να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.

Σύσκεψη στην Εισαγγελία με Χαρδαλιά και Δούκα - Αποφασίστηκε αποκομιδή των μπάζων από τον δήμο

Νέα σύσκεψη με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέα, τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την απομάκρυνση των μπαζών από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.

Την σύσκεψη συγκάλεσε ο κ. Κορέας καθώς το πρόβλημα της απομάκρυνσης των συντριμμιών δεν έχει λυθεί ως σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την μισάωρη συνάντηση, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ώστε να προχωρήσει άμεσα η αποκομιδή των μπάζων. Στην όλη διαδικασία συμφωνήθηκε να συνδράμει εφόσον χρειαστεί και η Περιφέρεια προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο του καθαρισμού του χώρου.

Η Εισαγγελία ενδιαφέρεται για την ταχεία απομάκρυνση των υλικών, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν στον χώρο οι δικαστικοί πραγματογνώμονες που έλαβαν εντολή από την εισαγγελική Αρχή να αποφανθούν για τις αιτίες της κατάρρευσης. Κατά τις εισαγγελικές αρχές, επιπλέον και εξίσου σημαντικοί λόγοι για τον ταχύτατο καθαρισμό του χώρου, σχετίζονται με την δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικά αντικείμενα τους που θάφτηκαν κάτω από τα μπάζα, των ενοίκων της πολυκατοικίας καθώς και με υγειονομικά θέματα.

Πηγή: skai.gr

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