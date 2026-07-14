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Τραμπ: Ανοιχτό ενδεχόμενο άμεσης επίθεσης στην Κούβα λόγω «ιρανικών drones» - Βίντεο

«Ο Μάρκο είναι αυτή τη στιγμή στην άλλη αίθουσα» - «Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκει άλλη μια δικαιολογία για να επιτεθεί στην Κούβα;» διερωτώνται ορισμένα ΜΜΕ 

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Τραμπ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξει δεύτερο πολεμικό μέτωπο, με επίθεση στην Κούβα λόγω «ιρανικών drones» άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς από δημοσιογράφο. 

«Υπάρχουν αναφορές για ιρανικά drones στην Κούβα. Υπάρχουν ανησυχίες γι' αυτό;», ρώτησε ο Αμερικανός δημοσιογράφος. 


«Και αν έχουν κάτι τέτοιο, και πολύ πιθανό έχουν, θα το φροντίσουμε. Ο Μάρκο (Ρούμπιο) είναι αυτή τη στιγμή στην άλλη αίθουσα. Κι αν έχουν θα το κανονίσουμε άμεσα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα… Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Μπορεί να έχουν αποθηκεύσει μερικά (drones) μπορεί ναι, μπορεί όχι. Θα το εξακριβώσουμε γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ. 

«Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκει άλλη μια δικαιολογία για να επιτεθεί στην Κούβα;» διερωτώνται ορισμένα ΜΜΕ. 

Οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο καταστροφής πυρηνικού εργοστασίου. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε τάνκερ του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ που σκότωσαν ένα μέλος του πληρώματος και τραυμάτισαν 8. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε επίσημα τους νομοθέτες του Κογκρέσου ότι το Πεντάγωνο έχει ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Κούβα Drones
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