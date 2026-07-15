Ντεσάν: «Η Ισπανία ήταν καλύτερη, αλλά έχω ερωτήματα για τον διαιτητή»

Η Γαλλία δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ισπανίας και έμεινε εκτός τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ντιντιέ Ντεσάν να εμφανίζεται απογοητευμένος μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ» παραδέχθηκε πως η ομάδα του υστέρησε απέναντι στη «φούρια ρόχα», ενώ δεν έκρυψε και τα παράπονά του για τη διαιτησία, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις αποφάσεις του διαιτητή του ημιτελικού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον αποκλεισμό από την Ισπανία:

«Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Οι παίκτες είναι συντετριμμένοι γιατί είχαμε πολλές φιλοδοξίες. Πρέπει όμως να είμαστε λογικοί και να παραδεχτούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο κάτω, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι, απέναντι σε μια ομάδα που διαχειρίστηκε άριστα το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα φταίμε εμείς».

Για τη διαιτησία:

«Θα κάνω μία ερώτηση, χωρίς να την απαντήσω. Eίχε ο διαιτητής το επίπεδο για να διευθύνει έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου; Και δεν το λέω επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις, συχνά εις βάρος μας, που μου δημιούργησαν ερωτήματα».

Για τους λόγους της ήττας:

«Ο βασικός λόγος είναι ότι ήμασταν λίγο κατώτεροι και λιγότερο επικίνδυνοι επιθετικά απ' όσο θα μπορούσαμε. Κάναμε τεχνικά λάθη και δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποιες πάσες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο και, όσο κι αν πονάει, η Ισπανία έδειξε κάτι περισσότερο».

Για τον μικρό τελικό:

«Θα προετοιμάσω το παιχνίδι μαζί με τους ποδοσφαιριστές μου με στόχο να ολοκληρώσουμε τη διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό και η απογοήτευση είναι μεγάλη, όμως αυτό δεν αναιρεί όλα όσα κάναμε καλά σε αυτό το Μουντιάλ».

Για τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του:

«Όλες οι ομάδες είχαν δυσκολίες σε αυτή τη διοργάνωση. Πίστευα ότι είχαμε ανακτήσει τις δυνάμεις μας, όμως ο Γουίλιαμ Σαλιμπά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτά είναι στοιχεία που δεν μας βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά, δεν αφαιρώ τίποτα από την ποιότητα της Ισπανίας, η οποία διαχειρίστηκε άψογα τον ημιτελικό και άξιζε την πρόκριση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.