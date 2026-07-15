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Συνελήφθη 61χρονος στην Κυψέλη- Αυνανιζόταν μπροστά σε παιδιά έξω από παιδική χαρά

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες γύρω στις 18:40 στη Φωκίωνος Νέγρη -  Εντοπίστηκε να αυνανίζεται έξω από παιδική χαρά, μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών

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Παιδική Χαρά

Συνελήφθη 61χρονος στην Κυψέλη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς εντοπίστηκε να αυνανίζεται έξω από παιδική χαρά, μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες γύρω στις 18:40 στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη 25.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι άστεγος, έγινε αντιληπτός από άτομα που βρίσκονταν στον χώρο να αυνανίζεται σε δημόσια θέα.

Οι πολίτες ειδοποίησαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα και του πέρασαν χειροπέδες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: κυψέλη σύλληψη ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
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