Politico: Οι Έλληνες τσακώνονται για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η κυκλοφορία της «Οδύσσειας» σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, αλλά και έντονες αντιπαραθέσεις στη γη του Ομήρου, αναφέρει σε εκτενές άρθρο του το Politico.

Σε μια χώρα όπου τα παιδιά διδάσκονται και γνωρίζουν το έπος του Ομήρου ήδη από την Α΄ Γυμνασίου, η συζήτηση γύρω από οποιαδήποτε μεταφορά ή διασκευή του είναι αναμενόμενα συχνή και παθιασμένη. Πόσο πιστά ακολουθεί ο Νόλαν την ομηρική ιστορία; Γιατί δεν περιλαμβάνονται Έλληνες ηθοποιοί στο καστ; Και για ποιο λόγο τον ρόλο της Ωραίας Ελένης υποδύεται μια μαύρη ηθοποιός;

Η νέα ταινία-φαινόμενο του Χόλιγουντ, με προϋπολογισμό ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ και πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ακολουθεί τα βασικά σημεία του έπους. Περιγράφει το επικίνδυνο, δεκαετές ταξίδι της επιστροφής του ήρωα από τον Τρωικό Πόλεμο στην προσπάθειά του να επανενωθεί με τη σύζυγό του, Πηνελόπη, κατά τη διάρκεια του οποίου μάχεται με θεούς και τέρατα, για να διαπιστώσει τελικά ότι το παλάτι του έχει καταληφθεί από μνηστήρες.

Όπως σημειώνει το Politico, η ταινία γυρίστηκε εν μέρει στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας μερικά από τα πιο εμβληματικά αρχαιολογικά και φυσικά αξιοθέατα της χώρας: το Παλάτι του Νέστορα στην Πύλο, την περίφημη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, το Κάστρο της Μεθώνης και την Ακροκόρινθο. Η παραγωγή έλαβε επιδοτήσεις ύψους περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό κράτος με τους Έλληνες να προσδοκούν με υπερηφάνεια ότι η πολιτιστική και φυσική τους κληρονομιά θα λάβει παγκόσμια προβολή. Παράλληλα, καυχιούνται για το γεγονός ότι το ελληνικό έπος παραμένει ζωντανό και επίκαιρο 3.000 χρόνια μετά.

Ωστόσο, η επιλογή της μεξικανο-κενυατικής καταγωγής Αμερικανίδας ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων.

Πρώτος απ' όλους, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ σχολίασε καυστικά μέσω της πλατφόρμας Χ: «Ο Κρις Νόλαν βεβήλωσε τον Όμηρο και γονάτισε για να συμμορφωθεί με τους “woke” κανόνες που απαιτούνται για να κερδίσει Όσκαρ». «Τι σκουλήκι», πρόσθεσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα ξέσπασε αμέσως ένας έντονος διάλογος, με ιστορικούς, σκηνοθέτες και κριτικούς κινηματογράφου να εκφράζονται τόσο υπέρ όσο και κατά της ταινίας.

Όσοι τάσσονται υπέρ, υποστηρίζουν ότι τα ομηρικά έπη αποτελούν θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού και, ως εκ τούτου, ανήκουν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Παράλληλα, τονίζουν ότι η δημιουργική και καλλιτεχνική ελευθερία είναι πλήρως θεμιτή, ειδικά όταν πρόκειται για τη διαχείριση μυθολογικών προσώπων.

Στον αντίποδα, όσοι αντιτίθενται στην επιλογή αυτή επισημαίνουν ότι ο Όμηρος περιγράφει την Ελένη ως μια γυναίκα με όμορφα μαλλιά, ελκυστικό πρόσωπο και κομψό ντύσιμο, αποφεύγοντας ωστόσο να της αποδώσει υπερβολικά συγκεκριμένα φυλετικά χαρακτηριστικά και αφήνοντας χώρο στη φαντασία του αναγνώστη, με μοναδική εξαίρεση τη συχνή αναφορά στα «λευκά της χέρια».

Πολιτική αντιπαράθεση για το «woke Χόλιγουντ» και τις κρατικές επιδοτήσεις

Το υπερορθόδοξο κόμμα της ελληνικής αντιπολίτευσης «Νίκη» διαμαρτυρήθηκε έντονα τόσο για το καστ όσο και για την κρατική χρηματοδότηση, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι καλούνται να χρηματοδοτήσουν την επιβολή μιας «ιδεολογίας τύπου woke» πάνω στην ελληνική ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα.

«Η λεγόμενη πατριωτική κυβέρνηση της Ελλάδας συνεχίζει να υποστηρίζει κάθε woke έκφραση και να φιμώνει κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει την εθνική μας ταυτότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός.

Απαντώντας στις επικρίσεις, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε στη Lifo: «Δεν είναι ρόλος του κράτους να υπαγορεύει σε έναν δημιουργό πώς πρέπει να ερμηνεύσει καλλιτεχνικά ένα έργο ή έναν μύθο. Μπορούμε σοβαρά να συζητάμε για το αν το κράτος πρέπει να λογοκρίνει τον Κρίστοφερ Νόλαν;».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν διαφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να επιδοτήσει την παραγωγή, εξέφρασε όμως τις επιφυλάξεις του για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα: «Ο Νόλαν το παρατράβηξε. Δεν ξέρω αν το κάνει απλώς για να κερδίσει Όσκαρ», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Ένα εξίσου σημαντικό σημείο τριβής αποτελεί η πλήρης απουσία Ελλήνων ηθοποιών από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ιστοσελίδα της ελληνικής διασποράς Greek City Times απηύθυνε ανοιχτή επιστολή στους συντελεστές της ταινίας, υπογραμμίζοντας: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα σκηνικό της αρχαιότητας. Είναι μια ζωντανή χώρα. Οι Έλληνες δεν είμαστε απλώς ιστορικά πρόσωπα του παρελθόντος. Είμαστε σύγχρονοι».

Παράλληλα, μιλώντας στο podcast «War Room» του Στίβεν Μπάνον, ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC), χαρακτήρισε την απουσία Ελλήνων ως μια «χαμένη ευκαιρία» για τον σκηνοθέτη. «Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ότι ορισμένες αποφάσεις για το καστ ελήφθησαν με βάση χαρακτηριστικά ταυτότητας, προκειμένου η ταινία να πληροί τα νέα κριτήρια των Όσκαρ», δήλωσε ο Ζεμενίδης.

Το ερώτημα απασχόλησε και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. «Ο Όμηρος ανήκει σε όλους, αλλά γιατί απουσιάζουν οι Έλληνες από την “Οδύσσεια” του Νόλαν;», αναρωτιέται το περιοδικό Lifo, ενώ η βρετανική εφημερίδα The Guardian δημοσίευσε άρθρο γνώμης με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Τι στο καλό! Γιατί το νέο ελληνικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν δεν έχει καθόλου Έλληνες;».

Παρά τις έντονες διαφωνίες, η ταινία του Νόλαν αναμένεται να σπάσει τα ταμεία παγκοσμίως — συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στην πρεμιέρα της ταινίας τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ η κινηματογραφική κυκλοφορία έχει ήδη προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση στις πωλήσεις της «Οδύσσειας» στα ελληνικά βιβλιοπωλεία.

Πηγή: skai.gr

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