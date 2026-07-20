Φεύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το NBA ο Μάριο Χεζόνια.

Την απόφασή του να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποχώρησης, με σκοπό να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου πήρε ο Κροάτης άσος και την έκανε γνωστή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Την είδηση έκανε γνωστή ο Τσέμα Ντε Λούκας μέσω «Χ».

Ο 31χρονος φόργουορντ φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης την τελευταία τετραετία, ενώ στο NBA έπαιξε για μία πενταετία, υπογράφοντας αρχικά στους Μάτζικ (2015-18), ενώ στη συνέχεια έπαιξε σε Νικς (2018-19) και Μπλέιζερς (2019-20).

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