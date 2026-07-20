Ιρανικά ΜΜΕ: Εκρήξεις κοντά στη Σιρίκ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars κάνει λόγο για αρκετές εκρήξεις κοντά στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ακριβής τοποθεσία και η φύση των εκρήξεων παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.
Πηγή: skai.gr
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