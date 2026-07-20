Τα κενά της αεράμυνας στη βάση της Ιορδανίας - Πώς ο πύραυλος έπληξε τους κοιτώνες των Αμερικανών στρατιωτών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν πώς εξελίχθηκε η ιρανική πυραυλική επίθεση στην αμερικανική βάση Μουάφακ Σάλτι στην Ιορδανία.

Ο πύραυλος που διέφυγε της αμερικανικής αεράμυνας έπληξε τους κοιτώνες των Αμερικανών στρατιωτών.

Παραμένει άγνωστο αν οι δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν μέσα στους κοιτώνες ή ενώ κατευθύνονταν στα καταφύγια.

Η επίθεση αναδεικνύει τα κενά στην αεράμυνα των ΗΠΑ και την αυξανόμενη ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων.

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την ιρανική επίθεση στην αμερικανική βάση Μουάφακ Σάλτι στην Ιορδανία, που κόστισε τη ζωή σε δύο Αμερικανούς στρατιώτες.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η ιρανική βαλλιστική πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση έπληξε προκατασκευασμένες οικιστικές μονάδες όπου διέμεναν και κοιμούνταν στρατιώτες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

Η επίθεση στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλτι ήταν μία από τις τρεις ξεχωριστές πυραυλικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη βάση μέσα σε ένα 24ωρο την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες μονάδων αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης τα λείψανα ενός τρίτου ατόμου, τα οποία εξετάζονται.

Το γεγονός ότι τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι κατάφεραν να διαπεράσουν την αμερικανική αντιαεροπορική άμυνα αναδεικνύει τις δυσκολίες στην προστασία των περίπου 50.000 Αμερικανών στρατιωτικών που βρίσκονται ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή απέναντι σε ένα ιρανικό οπλοστάσιο που εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Ιράν έχει προσαρμόσει την τακτική του απέναντι στις αμερικανικές άμυνες, χρησιμοποιώντας πυραύλους που κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες και μπορούν να πραγματοποιούν ελιγμούς κατά την τελική φάση της πορείας τους προς τον στόχο.

Η CENTCOM, που είναι αρμόδια για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, απέφυγε να σχολιάσει την έκταση των ζημιών από τις ιρανικές επιθέσεις. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη έδωσε στη δημοσιότητα δορυφορικές εικόνες, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν τις ζημιές στη βάση, ακόμη και στον χώρο όπου βρίσκονται οι κοιτώνες των στρατιωτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε τη Δευτέρα με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε Αμερικανούς στρατιωτικούς.

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει για αυτόν τον φόνο πολλαπλάσια! Έχω δώσει τη σχετική εντολή στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, και σε κάθε στρατιωτικό ηγέτη», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έχει αναλάβει την εξουσία στην Τεχεράνη αλλά δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου, προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν «μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ», εάν συνεχίσουν να πλήττουν τη χώρα του.

Το χρονικό των τριών πυραυλικών πληγμάτων

Οι απώλειες των Αμερικανών στρατιωτικών έχουν πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πορεία του πολέμου.

Όπως αναφέρει η WSJ, αν και το Ιράν έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι στόχος της Τεχεράνης ήταν ειδικά οι χώροι διαμονής των στρατιωτών, οι λεγόμενες «containerized housing units» (CHUs), με σκοπό την πρόκληση μεγάλου αριθμού θυμάτων.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, κατά την πρώτη από τις τρεις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Μουάφακ Σάλτι, θραύσματα από πύραυλο έπληξαν το γυμναστήριο της βάσης. Η σειρήνα προειδοποίησης ήχησε εγκαίρως, δίνοντας στους στρατιώτες χρόνο να κατευθυνθούν προς τα καταφύγια. Ορισμένοι τραυματίστηκαν καθ' οδόν, ωστόσο δεν υπήρξαν νεκροί.

Λίγες ώρες αργότερα ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες και το προσωπικό έσπευσε και πάλι στα καταφύγια. Αυτή τη φορά, ιρανικός πύραυλος έπληξε ένα άδειο υπόστεγο αεροσκαφών, χωρίς να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες.

Η τρίτη πυραυλική επίθεση αποδείχθηκε η πλέον φονική. Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ο πύραυλος έπληξε τις προκατασκευασμένες οικιστικές μονάδες (CHUs), όπου στρατιώτες κοιμούνταν τη στιγμή της επίθεσης. Αν και οι σειρήνες ήχησαν για τρίτη φορά, δεν κατάφεραν όλοι να φτάσουν εγκαίρως στα καταφύγια.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν οι δύο στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν βρίσκονταν μέσα στους οικισμούς διαμονής τη στιγμή της πρόσκρουσης του πυραύλου ή αν χτυπήθηκαν ενώ κατευθύνονταν προς τα καταφύγια.

«Ένας πύραυλος πέρασε. Καταρρίψαμε σχεδόν όλους τους πυραύλους. Ένας διέφυγε, έπληξε το λάθος σημείο και, δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν τραγικό και σπαρακτικό», δήλωσε το Σαββατοκύριακο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την επίθεση στην Ιορδανία.

Πηγή: skai.gr

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