Ισραήλ: Σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα «Ασφαλής Ζώνη» σε συνεργασία με ΗΠΑ και Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί «συντονισμό και σχεδιασμό» με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και τον στρατό του Λιβάνου, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος στον νότιο Λίβανο.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, το πιλοτικό πρόγραμμα “Ασφαλής Ζώνη” ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα, στον νότιο Λίβανο, σε συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις (CENTCOM) και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Όπως προσθέτει, στο πλαίσιο του προγράμματος, «ομάδες του ισραηλινού στρατού, των αμερικανικών δυνάμεων και του στρατού του Λιβάνου πραγματοποιούν συντονισμό και σχεδιασμό για τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας».

Τι προβλέπει το σχέδιο «Ασφαλής Ζώνη»:

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) θα προσαρμόσει τη διάταξη των δυνάμεών του σε μία από τις περιοχές του πιλοτικού προγράμματος, ώστε να επιτρέψει στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου να εκτελέσουν την αποστολή τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των Ισραηλινών στρατιωτών και διατηρώντας το δικαίωμα αυτοάμυνας και εξουδετέρωσης απειλών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αποτελεί δοκιμή της ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου να ασκήσουν την κυριαρχία τους στα τρία πιλοτικά χωριά, ως η μοναδική επίσημη αρχή που έχει δικαίωμα να φέρει όπλα στην περιοχή.

Το τελικό πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός θα ενεργεί μέσω του μηχανισμού συντονισμού, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα συνοδεύεται από αυστηρό μηχανισμό επιτήρησης υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στόχος του προγράμματος και της συμφωνίας είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η απομάκρυνση του παράνομου οπλισμού της.

Το Ισραήλ θα παραμείνει στη Ζώνη Ασφαλείας για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να προστατεύονται οι κοινότητες του βόρειου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει την ελευθερία επιχειρησιακής δράσης για την εξουδετέρωση οποιασδήποτε απειλής κατά των δυνάμεών του που βρίσκονται ανεπτυγμένες στη Ζώνη Ασφαλείας.



Πηγή: skai.gr

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