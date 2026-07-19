Λαμίν Γιαμάλ: Το «αθόρυβο» Μουντιάλ και η παράδοση της σκυτάλης

Όταν ρωτήθηκε αν η Ισπανία θα κέρδιζε το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Λαμίν Γιαμάλ απλώς χαμογέλασε και είπε «ναι».

Τα λόγια του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS κατά την προετοιμασία δεν θα αποτελούσαν έκπληξη για κανέναν που έχει δει τον γεμάτο αυτοπεποίθηση έφηβο να εξελίσσεται σε έναν από τους καλύτερους παίκτες στον πλανήτη.

Για πολλούς, ωστόσο, προκειμένου να βγει αληθινή η πρόβλεψή του, ο Λαμίν Γιαμάλ έπρεπε να πάρει φωτιά στο τουρνουά, στο πρώτο του κιόλας Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μέχρι στιγμής, αυτό απλά δεν έχει συμβεί.

Ο 19χρονος έχει σκοράρει ένα γκολ και δεν έχει μοιράσει καμία ασίστ, αλλά η χώρα του προελαύνει ούτως ή άλλως προς τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή.

Ενώ άλλοι σούπερ σταρ, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Χάρι Κέιν, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Έρλινγκ Χάαλαντ, είχαν πρωταγωνιστικούς ρόλους, το Μουντιάλ του Λαμίν Γιαμάλ ήταν αναπάντεχα υποτονικό.

Μήπως όμως αυτή θα μπορούσε να είναι η στιγμή του;

Τα στατιστικά του Λαμίν Γιαμάλ με την Ισπανία είναι απίστευτα. Δεν έχει χάσει ακόμη με τη χώρα του στους 27 επίσημους αγώνες που έχει παίξει. Έχει ξεκινήσει ως βασικός σε 12 παιχνίδια μεγάλων διοργανώσεων με την Ισπανία και τα έχει κερδίσει όλα - το μεγαλύτερο σερί με 100% ποσοστό νικών από οποιονδήποτε Ευρωπαίο παίκτη σε μεγάλες διοργανώσεις όταν ξεκινάει βασικός.

Αν σκοράρει στον τελικό της Νέας Υόρκης σήμερα, θα γίνει μόλις ο τρίτος έφηβος που βρίσκει δίχτυα σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τον Πελέ το 1958 και τον Εμπαπέ το 2018. (Σημείωση: Το κείμενο αναφέρει εκ παραδρομής 1950 για τον Πελέ).

Αν κερδίσει το τουρνουά, θα γίνει μόλις ο τέταρτος έφηβος που ξεκινάει βασικός σε τελικό Μουντιάλ και κατακτά το τρόπαιο, μετά τον Πελέ, τον Εμπαπέ και τον Ιταλό Τζουζέπε Μπεργκόμι το 1982. Ο 19χρονος συμπαίκτης του, Πάου Κουμπαρσί, θα μπορούσε να γίνει ο πέμπτος.

«Κανείς δεν θα νοιαστεί αν ο Λαμίν έχει σκοράρει πολλά γκολ ή αν έχει δημιουργήσει πολλά γκολ», δήλωσε ένας οπαδός της Ισπανίας. «Αν κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία, θα είναι θρύλος για πάντα.

Αν χάσουμε από την Αργεντινή, κανείς δεν θα θυμάται το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο. Ξέρουμε ότι θα έχει πολλά άλλα Παγκόσμια Κύπελλα και πιστεύουμε ότι θα γίνει ο κορυφαίος.

Όμως, δεν έχουν πολλοί έφηβοι την ευκαιρία να κερδίσουν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή είναι η ευκαιρία του. Θα έχει απωθημένα αν χάσουμε και δεν έχει καταφέρει να παίξει το καλύτερό του ποδόσφαιρο».

Οι περισσότερες ντρίμπλες στο Μουντιάλ, αλλά μηδέν ασίστ

Ήταν λοιπόν το τουρνουά του νεαρού της Μπαρτσελόνα πραγματικά τόσο κακό; Όχι.

Φτάνοντας στη διοργάνωση με έναν τραυματισμό, ο Λαμίν Γιαμάλ ξεκίνησε από τον πάγκο και δεν μπόρεσε να βοηθήσει στη διάσπαση της άμυνας του Πράσινου Ακρωτηρίου όταν μπήκε ως αλλαγή στην ανέπαφη από γκολ πρεμιέρα τους.

Ξεκίνησε βασικός στο επόμενο παιχνίδι, σκοράροντας 10 λεπτά μετά το πλήρες ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και -με το παιχνίδι εξασφαλισμένο- αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, καθώς η Ισπανία συνέχιζε να τον προστατεύει λόγω του τραυματισμού του.

Έκτοτε, ξεκινάει βασικός σε κάθε ματς, με την Ισπανία να περνάει άνετα από τους γύρους και να ξεπερνάει το φαβορί, τη Γαλλία, για να φτάσει μόλις στον δεύτερο τελικό της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Προφανώς θέλω να σκοράρω, αλλά δεν μπαίνω στο γήπεδο σκεπτόμενος αυτό. Το κάνω σκεπτόμενος πώς θα βοηθήσω την ομάδα», δήλωσε ο Λαμίν Γιαμάλ.

«Αν κερδίσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, κανείς δεν θα θυμάται αν σκόραρα γκολ... το σημαντικό είναι η νίκη.

Ξέρω ότι μπορώ να συνεισφέρω ακόμα κι αν δεν σκοράρω. Ξέρω ότι οι κινήσεις μου τραβούν πολλούς αντιπάλους, οπότε κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα».

Αναμφίβολα, παρέμεινε απειλή.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει επιχειρήσει 49 ντρίμπλες, τουλάχιστον επτά περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον παίκτη στο τουρνουά, και έχει ολοκληρώσει 22 από αυτές, τουλάχιστον έξι περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον παίκτη εκτός από τον Μέσι (25).

Πριν από την εντυπωσιακή νίκη της Ισπανίας στον ημιτελικό επί της Γαλλίας, ο μέσος Ρόντρι δήλωσε ότι ένιωθε πως ο Λαμίν Γιαμάλ έπαιζε με υπερβολικό άγχος.

«Πιστεύω ότι πρέπει να ηρεμήσει λίγο, αυτό το άγχος που έχει μερικές φορές να αποδείξει την αξία του», είπε. «Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς λόγω των όσων κάνει με και χωρίς την μπάλα, και είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος.

Είναι αλήθεια ότι είναι 19 χρονών και ότι πρέπει να τον ηρεμούμε σε ορισμένες στιγμές του παιχνιδιού».

Η παράδοση της σκυτάλης

Δεν μπορείς να μιλήσεις για τον Λαμίν Γιαμάλ χωρίς να αναφέρεις τον Μέσι. Ειδικά μάλιστα όταν οι δύο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό της Κυριακής.

Όλοι γνωρίζουμε πλέον την ιστορία της πρώτης συνάντησης του διδύμου πριν από σχεδόν 20 χρόνια, όταν ένας Λαμίν Γιαμάλ πέντε μηνών φωτογραφήθηκε να τον κάνει μπάνιο ένας 20χρονος Μέσι για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης διαγωνισμού.

Οι συγκρίσεις με τον Μέσι είναι αναπόφευκτες και τα στατιστικά δείχνουν ότι ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται στον δρόμο για να γίνει ένας άξιος διάδοχος του παίκτη που πολλοί θεωρούν ως τον κορυφαίο όλων των εποχών.

Έχει ήδη παίξει σε ημιτελικό Champions League, έχει κατακτήσει ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και του έχει δοθεί η φανέλα με το νούμερο 10 στην Μπαρτσελόνα, την οποία φορούσε ο Μέσι για σχεδόν 15 χρόνια.

Σε ηλικία μόλις 19 ετών, έχει παίξει 151 φορές με την Μπαρτσελόνα. Μέχρι την ημέρα που ο Μέσι έκλεισε τα 19α γενέθλιά του στις 24 Ιουνίου 2006, είχε πραγματοποιήσει μόλις 41 εμφανίσεις στην πρώτη κατηγορία με τον σύλλογο.

Δεν είναι πλέον ένα παιδί-θαύμα. Βρισκόμενος ήδη στο προσκήνιο για τέσσερα χρόνια, ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας καταξιωμένος σταρ.

Δεν χρειάζεται μια νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο για να εδραιώσει το μεγαλείο του -άλλωστε, το πρώτο του Μέσι δεν ήρθε παρά μόνο στα 35 του-. Αλλά θα τη θέλει.

Ο προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε προσπαθεί να σιωπήσει τις συγκρίσεις με τον Μέσι.

«Το χειρότερο λάθος θα ήταν να τον συγκρίνουμε με τον Μέσι και τον Μαραντόνα», είπε. «Βρίσκεται στη μέση μιας διαδικασίας.

Έχει μεγάλη γαλήνη και δύναμη. Αυτοί οι παίκτες που έχουν κάτι το διαφορετικό είναι έτοιμοι για αυτό. Είναι ιδιοφυΐες, όπως ο Νταλί ή ο Μιχαήλ Άγγελος.

Είναι διαφορετικοί. Αυτό που για εμάς είναι εξαιρετικό, για εκείνους δεν είναι. Σε αυτά τα άκρα, νιώθουν άνετα. Γιατί; Επειδή είναι διαφορετικοί. Αυτό που εμείς θεωρούμε εξαιρετικό, εκείνοι το θεωρούν φυσιολογικό».

Μεγάλο μέρος του αφηγήματος την Κυριακή περιστρέφεται γύρω από το αν ο Μέσι μπορεί να κερδίσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλό του σε ηλικία 39 ετών.

Αν όμως το αποτέλεσμα γείρει υπέρ της Ισπανίας, θα μπορούσε να είναι η στιγμή που η σκυτάλη θα περάσει στον Λαμίν Γιαμάλ.

Πηγή: skai.gr

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