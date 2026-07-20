Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, για δέκατη νύχτα.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της στο X, η CENTCOM αναφέρει: «Σήμερα, στις 4:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (σ.σ. 23:00 ώρα Ελλάδας), οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή. Οι επιθέσεις έχουν στόχο να αποδυναμώσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ».

Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε από τη μεριά του αναφορές για αρκετές εκρήξεις κοντά στην πόλη Σιρίκ, στην ανατολική επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Το Fars μετέδωσε αναφορές για μια σειρά εκρήξεων και στο νησί Κεσμ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσανν ότι ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις και στις περιοχές Τσαμπαχάρ και Κοναράκ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα «πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα» για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, την ώρα που πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τις αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή.

«Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, και σε κάθε ηγέτη των Ενόπλων Δυνάμεων», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει γι’ αυτόν τον φόνο πολλαπλάσια! Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και σε κάθε ηγετικό στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Πηγή: skai.gr

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