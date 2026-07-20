Ο επί σειρά ετών πρόεδρος της Νικαράγουας, Ντανιέλ Ορτέγα, δήλωσε ότι στη χώρα του δεν διεξαχθούν ξανά εκλογές, εξαλείφοντας κάθε πιθανότητα αμφισβήτησης της εξουσίας – την οποία μοιράζεται με τη σύζυγό του.

Ο 80χρονος Ορτέγα, πρώην αντάρτης που κυβέρνησε τη Νικαράγουα τη δεκαετία του 1980 μετά την επικράτηση της επανάστασης των Σαντινίστας, επέστρεψε στην εξουσία το 2007.

«Δεν θα ξαναγίνουν εκλογές εδώ για να προσπαθήσουν να καταλάβουν την εξουσία», δήλωσε ο Ορτέγα το βράδυ της Κυριακής σε εκδήλωση για την 47η επέτειο της επανάστασης και την ανατροπή του δικτάτορα Σομόσα από το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο των Σαντινίστας.

«Οι μέρες που κόμματα υποστηριζόμενα από τους Γιάνκηδες (σ.σ. Αμερικανούς) και τους Σομοσίστας (σ.σ. υποστηρικτές του Σομόσα) θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην εξουσία, τελείωσαν. Ποτέ ξανά!», είπε ο Ορτέγα στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση εδώ και δυο μήνες.

Οι τελευταίες εκλογές στη Νικαράγουα διεξήχθησαν το 2021 και αμφισβητήθηκαν ευρέως, αφού είχαν προηγηθεί συλλήψεις ηγετών της αντιπολίτευσης και επιχειρηματιών.

Πέρυσι, ο Ντανιέλ Ορτέγα εδραίωσε περαιτέρω την εξουσία του μέσω συνταγματικών μεταρρυθμίσεων που περιλάμβαναν τον ορισμό της συζύγου του, Ροσάριο Μουρίγιο ως «συμπροέδρου» και την παράταση της προεδρικής θητείας από πέντε σε έξι χρόνια. Ο Ορτέγα και η σύζυγός του ελέγχουν κάθε πτυχή της εξουσίας στη Νικαράγουα, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων και των δικαστικών αρχών.

Η κυβέρνηση Ορτέγα-Μουρίγιο έχει κατηγορηθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι μεταμόρφωσε τη Νικαράγουα σε «αυταρχικό κράτος» όπου καταπατούνται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πηγή: skai.gr

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