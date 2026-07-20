«Μπλόκο» στις κινεζικές πρώτες ύλες για την αμυντική παραγωγή με διάραγμα Τραμπ – Σκληραίνουν οι όροι για τις εξαιρέσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που αυστηροποιεί τους όρους υπό τους οποίους οι αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες μπορούν να εξασφαλίζουν εξαιρέσεις για την προμήθεια κρίσιμων ορυκτών και άλλων βασικών πρώτων υλών από την Κίνα και άλλους απαγορευμένους ξένους προμηθευτές. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης με στόχο να περιορίσει την εξάρτηση της αμυντικής παραγωγής από ξένες εφοδιαστικές αλυσίδες και να ενισχύσει την εγχώρια αυτάρκεια στον τομέα της άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι νέοι κανόνες σημαίνουν ότι οι αμυντικές βιομηχανίες των ΗΠΑ δεν θα αρκεί πλέον να επικαλούνται πως ένας κινεζικός προμηθευτής είναι η ευκολότερη ή η φθηνότερη επιλογή για να λάβουν εξαίρεση. Θα πρέπει να αποδεικνύουν με πολύ αυστηρότερα κριτήρια ότι δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη εναλλακτική λύση.

Οι εταιρείες που θα ζητούν εξαίρεση θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι αναζήτησαν εναλλακτικούς προμηθευτές, να τεκμηριώνουν την προέλευση των πρώτων υλών τους και να παρουσιάζουν συγκεκριμένο σχέδιο για τη σταδιακή απεξάρτησή τους από απαγορευμένους ξένους προμηθευτές. Παράλληλα, οι αμυντικοί ανάδοχοι κινδυνεύουν να χάσουν κρατικά συμβόλαια, εάν δεν αποδείξουν ότι καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες για την προμήθεια υλικών από εγχώριες πηγές.

«Τέλος οι δικαιολογίες του τύπου "δεν κάναμε καμία προσπάθεια και δεν έχουμε άλλες επιλογές"», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Πίτερ Ναβάρο, κατά την ενημέρωση που προηγήθηκε της υπογραφής του εκτελεστικού διατάγματος.

Το εκτελεστικό διάταγμα εκδίδεται την ώρα που το Πεντάγωνο πιέζει αμυντικούς κολοσσούς, όπως η Lockheed Martin και η Boeing, να αυξήσουν με ταχείς ρυθμούς την παραγωγή οπλικών συστημάτων, την ίδια στιγμή που οι εφοδιαστικές αλυσίδες που τροφοδοτούν τον αμερικανικό στρατό εξακολουθούν να εμφανίζουν σοβαρές αδυναμίες και εξαρτήσεις.

Πηγή: skai.gr

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