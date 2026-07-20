Χάος στο Μπουένος Άιρες μετά την ήττα της Αργεντινής – Επεισόδια με την αστυνομία

Η ήττα της Αργεντινής με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν οδήγησε μόνο σε βαθιά απογοήτευση εκατομμύρια φιλάθλους, αλλά σημαδεύτηκε και από σοβαρά επεισόδια στο κέντρο του Μπουένος Άιρες.

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Χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον Οβελίσκο, το παραδοσιακό σημείο όπου οι Αργεντινοί γιορτάζουν τις μεγάλες επιτυχίες της εθνικής ομάδας.

Παρά την ήττα, το κλίμα αρχικά ήταν περισσότερο συγκινησιακό παρά εχθρικό, καθώς πολλοί ήθελαν να αποθεώσουν την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι για την πορεία μέχρι τον τελικό και πιθανότατα την τελευταία συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες La Nación, Infobae και το τηλεοπτικό δίκτυο eltrece, μικρές ομάδες ατόμων άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για τη διαχείριση του πλήθους. Η αστυνομία απάντησε με ισχυρές δυνάμεις, μοτοσικλέτες και οχήματα εκτόξευσης νερού (αύρες), ενώ ακολούθησαν κυνηγητά στους γύρω δρόμους.

Τουλάχιστον 12 συλλήψεις

Σε αντίθεση με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δεν υπήρχαν συλλήψεις, τα μεγαλύτερα αργεντίνικα μέσα αναφέρουν ότι η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 12 προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ ορισμένα μέσα κάνουν λόγο ακόμη και για περισσότερους συλληφθέντες καθώς η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν ανθρώπους να τρέχουν για να απομακρυνθούν, αστυνομικούς να απωθούν το πλήθος και τις αύρες νερού να επιχειρούν να καθαρίσουν την περιοχή γύρω από τον Οβελίσκο.

Γιατί ξέσπασαν τα επεισόδια;

Τα αργεντίνικα μέσα επισημαίνουν ότι η ήττα από μόνη της δεν εξηγεί όσα ακολούθησαν.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων είχε συγκεντρωθεί ειρηνικά για να αποχαιρετήσει και να τιμήσει την εθνική ομάδα.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μικρές ομάδες ταραχοποιών επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, επαναλαμβάνοντας ένα μοτίβο που είχε εμφανιστεί και σε προηγούμενες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Οι αρχές είχαν ήδη προετοιμαστεί για πιθανές εντάσεις, καθώς ακόμη και μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στον ημιτελικό αλλά και μετά την πρόκριση στα προημιτελικά είχαν σημειωθεί αντίστοιχα επεισόδια στον ίδιο χώρο, με επιθέσεις κατά αστυνομικών, τραυματισμούς και συλλήψεις.

Αναλυτές στα αργεντίνικα μέσα σημειώνουν επίσης ότι το ιδιαίτερα φορτισμένο κοινωνικό κλίμα στη χώρα, με τη συνεχιζόμενη οικονομική πίεση και την έντονη πολιτική πόλωση, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις μπορούν εύκολα να εκτραπούν από μικρές βίαιες ομάδες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν αποδώσει επισήμως πολιτικά κίνητρα στα επεισόδια.

Παρά την ήττα, οι περισσότεροι τίμησαν την ομάδα

Παρά τις συγκρούσεις, η εικόνα που κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης ήταν αυτή της συγκίνησης.

Χιλιάδες Αργεντινοί παρέμειναν στον Οβελίσκο τραγουδώντας συνθήματα υπέρ της εθνικής ομάδας και του Λιονέλ Μέσι, αναγνωρίζοντας την πορεία μέχρι τον τελικό, σε ένα τουρνουά όπου λίγοι πίστευαν ότι η «αλμπισελέστε» θα έφθανε ξανά τόσο μακριά.

Τι ανακοίνωσε ο Μιλέι

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να κηρύξει εθνική αργία προς τιμήν της εθνικής ομάδας, παρά την απώλεια του τροπαίου. Η ημερομηνία θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, ώστε να πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή τους στη χώρα.



Πηγή: skai.gr

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