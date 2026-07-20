Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τον ναυτικό αποκλεισμό που ανακοίνωσαν οι Χούθι - Σε επιφυλακή ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις δηλώσεις των Χούθι, οι οποίοι κατηγορούν το Ριάντ για επιβολή πολιορκίας στην Υεμένη, καθώς και την ανακοίνωση της οργάνωσης ότι θα εμποδίσει τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα προς σαουδαραβικά λιμάνια.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αβάσιμες».

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia's strongest condemnation of the allegations made by the so-called military spokesperson of the Houthi terrorist militia, who accused the Kingdom of besieging the brotherly Yemeni people and claimed the… pic.twitter.com/YVFHJzgzxS — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) July 20, 2026

Στο μεταξύ, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός στην Υεμένη δήλωσε ότι θα απαντήσει «με ισχύ» στις απειλές των Χούθι κατά πλοίων, μετά την ανακοίνωση της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης ότι επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.

Ο συνασπισμός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι άρχισε να εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας για τα πλοία του που διέρχονται από τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Παρασκευή, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της αντιπάλου τους, Σαουδικής Αραβίας, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια.

Οι αντάρτες «κηρύσσουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, βάσει της αρχής “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι, Γιαχία Σάρια.

Ο Σάρια τόνισε προηγουμένως ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών της Υεμένης και η επίθεση στο αεροδρόμιό της στη Σαναά θα λάβουν απάντηση.

«Ο λαός μας δεν μπορεί να υπομένει αυτή την άδικη πολιορκία και επιθετικότητα χωρίς να αντιδρά… Έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει αυτή την άδικη πολιορκία και επιθετικότητα με όλα τα διαθέσιμα μέσα», δήλωσε ο Σάρια.

Πίσω από την απειλή βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς πίεσης της Τεχεράνης, ο οποίος θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, αντίστοιχο με εκείνο που προκάλεσε η χρήση του Στενού του Ορμούζ.

Πρόκειται για το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, έναν από τους βασικότερους θαλάσσιους διαδρόμους της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, το Ιράν απειλεί να αξιοποιήσει και το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ ως μέσο πίεσης προς την παγκόσμια αγορά εμπορευμάτων.

Ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του στενού θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις, λόγω του τεράστιου όγκου εμπορευμάτων και εφοδίων που διακινούνται καθημερινά μέσω αυτού.

Πηγή: skai.gr

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