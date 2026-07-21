Ουκρανία: «Απόλυση» υπουργού με παρενέργειες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε εκτεταμένες διαμαρτυρίες στην Ουκρανία από τις 16 Ιουλίου, με αιτήματα για την επαναφορά του και την παραίτηση του Αρχιστράτηγου Αλεξάντρ Σύρσκι.

Οι διαδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε μεγάλες πόλεις όπως το Κίεβο, αντανακλώντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις της αλλαγής στη στρατιωτική διοίκηση κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η αιτία της απόλυσης του Φεντόροφ ήταν μια σύγκρουση με τον Σύρσκι, τον οποίο κατηγορεί για «μπλοκάρισμα πρωτοβουλιών» και «απροθυμία να συζητήσει προβλήματα».

Αντιδράσεις για την απομάκρυνση του υπ. Άμυνας Φεντόροφ από τον Ζελένσκι. Εκφράζονται ανησυχίες για τις συνέπειες στο πεδίο του πολέμου. Προς απομάκρυνση και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Σίρσκι.Η απομάκρυνση του Ουκρανού υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πυροδοτήσει εκτεταμένες διαμαρτυρίες. Από τις 16 Ιουλίου, διαδηλώσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στο Κίεβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, με τους συμμετέχοντες να απαιτούν την επαναφορά του Φεντόροφ και την παραίτηση του Αρχιστράτηγου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αλεξάντρ Σύρσκι. Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει τον Ζελένσκι σε δύσκολες αποφάσεις.



Σύγκρουση υπουργού και Αρχιστράτηγου

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Φεντόροφ, ο λόγος της απόλυσής του ήταν μια σύγκρουση με τον Σύρσκι. Ο Φεντόροφ τον επέκρινε για «μπλοκάρισμα πρωτοβουλιών» και «απροθυμία να συζητήσει προβλήματα».Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι Σύρσκι και Φεντόροφ δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία και αναγνώρισε ότι αυτό είχε γίνει πλέον πρόβλημα και για τον ίδιο. «Σέβομαι και τις δύο πλευρές, γνωρίζω τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και θέλω πραγματικά να ενισχύσουν την Ουκρανία.Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά σε μια τέτοια κατάσταση, υπάρχει μόνο μία διέξοδος – να επιλέξεις μια πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με τον ουκρανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspilne. Ο ίδιος ο Σύρσκι δημοσίευσε ένα σύντομο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαριστώντας τον Φεντόροφ για το έργο του ως υπουργού.«Ένα συστημικό πρόβλημα»Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα και συνιδρυτή της ουκρανικής «Εθνικής Πλατφόρμας για την Ανθεκτικότητα και τη Συνοχή», Όλεγκ Σαακιάν, ο Ζελένσκι βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου δύο πλευρές είχαν αντικρουόμενες απαιτήσεις - αφενός, η στρατιωτική πτέρυγα, που εκπροσωπείται από τον Αρχιστράτηγο Σύρσκι, και αφετέρου, η τεχνολογική πτέρυγα υπό την ηγεσία του Φεντόροφ.«Η απόλυση του Φεντόροφ αποκάλυψε ένα σαφές ηθικό ρήγμα εντός της ομάδας του Ζελένσκι. Δεν πρόκειται πλέον για τον Φεντόροφ ή τον Σύρσκι, αλλά για την απόφαση που πρέπει να πάρει ο Ζελένσκι - είτε για τις μεθόδους του Σύρσκι, δηλαδή τον στρατό και την κινητοποίηση, είτε για τις αρχές και τις μεθόδους που πρεσβεύει ο Φεντόροφ», δήλωσε ο Σαακιάν στην DW.Εν τω μεταξύ, η απομάκρυνση του Φεντόροφ τροφοδοτεί περαιτέρω τη συζήτηση στην Ουκρανία σχετικά με τη σχέση μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο Άμυνας και της στρατιωτικής διοίκησης. Ο Μίκολα Μπιελιέσκοφ, ειδικός στο ουκρανικό ίδρυμα «Come Back Alive», πιστεύει ότι αυτό δεν είναι ένα διαπροσωπικό πρόβλημα, αλλά ένα συστημικό.«Εάν ένας υπουργός Άμυνας δεν θέλει να περιοριστεί απλώς στην εξασφάλιση των υλικών εφοδίων του στρατού, αλλά εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με την στρατηγική στον πόλεμο, τότε αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια εντός του στρατού», σημείωσε ο Μπιελιέσκοφ. Χωρίς λύση σε αυτό το πρόβλημα σε συστημικό επίπεδο, η σύγκρουση μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας θα συνεχιστεί, είτε λανθάνουσα είτε σε ακόμη πιο οξεία μορφή.Θα υπάρξει έλλειψη νέων τεχνολογιών;Εν τω μεταξύ, ο , πρώην επικεφαλής του Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων «Α» και, από τον Ιανουάριο, υπηρεσιακός επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), διορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας με εντολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ο Χμάρα έχει συσσωρεύσει εκτεταμένη, από πολλές απόψεις πρωτοφανή, εμπειρία στη διεξαγωγή τεχνολογικών επιθετικών επιχειρήσεων. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η άμυνά μας σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο πρόεδρος.Σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι νομικά απαιτούμενες διατυπώσεις, θα υποβάλει την υποψηφιότητα του Χμάρα για τη θέση του υπουργού Άμυνας στο κοινοβούλιο για επιβεβαίωση. Ωστόσο, οι βουλευτές δεν θα συγκεντρωθούν για την επόμενη ολομέλειά τους μέχρι τα μέσα Αυγούστου.Ο πρώην υπάλληλος της SBU και στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Ιβάν Στούπακ, μιλώντας στην DW, περιέγραψε τον νέο υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας ως ειδικό με εκτεταμένη γνώση των εσωτερικών στρατιωτικών υποθέσεων. Ωστόσο, ο Στούπακ πιστεύει ότι ο Χμάρα δεν θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει πλήρως τον Μιχαήλ Φεντόροφ, ο οποίος δεν ήταν αξιωματικός του στρατού. Ο Φεντόροφ, ως οραματιστής και πρωτοπόρος της ψηφιοποίησης, έπαιξε μοναδικό ρόλο στην ουκρανική πολιτική.«Ενώ τα drones θα συνεχίσουν να πετούν και θα εξακολουθούν να πραγματοποιούν επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, πιστεύω ότι θα υπάρξουν λίγες ή καθόλου πραγματικές καινοτομίες, σημαντική πρόοδος στην ψηφιοποίηση, συνεργασία με τη Silicon Valley ή με την αμερικανική τεχνολογική εταιρεία Palantir», φοβάται ο Στούπακ.Τα καθήκοντα του νέου υπουργούΟ Ιχόρ Ρεϊτέροβιτς του Εθνικού Πανεπιστημίου Σεφτσένκο στο Κίεβο είναι πεπεισμένος ότι η αλλαγή στην ηγεσία στο Υπουργείο Άμυνας θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο εργασίας του. «Ενώ ο προηγούμενος υπουργός ήταν περισσότερο προσανατολισμένος στη διοίκηση, ο τρόπος που θα λειτουργούν τα πράγματα στο μέλλον θα είναι περισσότερο στρατιωτικά επικεντρωμένος», πιστεύει ο πολιτικός επιστήμονας. Κατά την άποψή του, το κύριο καθήκον του Χμάρα θα είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του υπ. Άμυνας και του Αρχηγού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.Ο ειδικός βλέπει αυτό ως τον λόγο για τις πρόσφατες αποφάσεις του προέδρου. «Πρόκειται για μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ουσιαστικά, πρόκειται για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ του υπουργείου και της στρατιωτικής διοίκησης, ειδικά με τον Σύρσκι», εξήγησε ο Ρεϊτέροβιτς στην DW.Ο Στούπακ πιστεύει ότι το γεγονός ότι ο νέος επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας δεν είναι πολίτης αποτελεί πλεονέκτημα. «Ο Χμάρα είναι στρατιώτης, φοράει στολή, γνωρίζει τους κανόνες του παιχνιδιού και μπορεί να μιλήσει στους στρατηγούς σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν», εκτιμά.Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.