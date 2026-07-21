Παναθηναϊκός: Αυτά ισχύουν για το ΟΑΚΑ ενόψει Πάκσι - Κανένας περιορισμός στην χωρητικότητα

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το πρώτο, πολύ σημαντικό, ματς με την Πάκσι, στην Ουγγαρία (23/7, 21:00), για τον β' προκριματικό του Conference League.

Oι πράσινοι, θα προσπαθήσουν να τελειώσουν την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι και να κάνουν διαδικαστική τη ρεβάνς της 30ης Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

Όπως έχει ενημερώσει το τριφύλλι, στο Ολυμπιακό Στάδιο, τα έργα συντήρησης συνεχίζονται, ωστόσο αυτό δεν θα επηρεάσει τη χωρητικότητα. Συγκεκριμένα ολόκληρο το κάτω διάζωμα, στο οποίο βρίσκονται και τα εισιτήρια διαρκείας, θα είναι ανοικτό για τον κόσμο και αν χρειαστεί, βάσει και της προπώλησης των εισιτηρίων, τότε μπορεί να ανοίξει και το πάνω διάζωμα.



Οι μόνοι περιορισμοί που ουσιαστικά θα υπάρχουν για τους φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι θα θελήσουν να βρεθούν στο ΟΑΚΑ στις 30/7 θα αφορούν την προσβασιμότητα του γηπέδου.

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