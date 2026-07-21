Επίθεση με μαχαίρι από έναν ημεδαπό, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει με ψυχολογικά προβλήματα, σημειώθηκε το πρωί στα εκδοτήρια στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο. Ο άνδρας απειλούσε διερχομένους με μαχαίρι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 60χρονος είχε επιτεθεί με μαχαίρι και παλαιότερα στο Σύνταγμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά της 8 το πρωί, όταν διερχόμενη πολίτης ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για την παρουσία του άνδρα στο σημείο.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια ο δράστης, απρόκλητα τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύμα στο πόδι.

Οι δυο Αμερικάνοι περίμεναν ανύποπτοι στα εκδοτήρια να μπουν στο μνημείο, όταν ο άγνωστος άνδρας τους πλησίασε και τους τραυμάτισε χωρίς καμιά αφορμή. Ο άντρας μπήκε μπροστά για να προστατεύσει τη σύντροφό του και τραυματίστηκε λίγο πιο σοβαρά, χάνοντας πολύ αίμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών. Κλήθηκε ΕΚΑΒ για τη παροχή πρώτων βοηθειών στο ζευγάρι των Αμερικανών τουριστών, και κατόπιν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κράδαινε το μαχαίρι, το έδειχνε στους διερχομένους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.



Ο δράστης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης,



Μάρτυρες που μίλησαν στον ΣΚΑΪ ανέφεραν ότι δεν έχουν ξαναδεί στην περιοχή τον συγκεκριμένο άνδρα.

Πηγή: skai.gr

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