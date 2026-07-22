Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει στόχους αμερικανικών συμφερόντων αν οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσες του Ιράν

Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, καθώς και των συμμάχων τους, θα αποτελέσουν στόχο, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα συνιστούσε «επέκταση του πολέμου» στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι νέα κλιμάκωση προανήγγειλε νωρίτερα την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι «δεν έχει δει ακόμη τίποτα».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το Ιράν έχει μεταφέρει πυρηνικούς φυγοκεντρητές στην περιοχή Pickaxe Mountain, απάντησε ότι «πολύ πιθανό να πλήξουμε σύντομα εκείνη την περιοχή. Και δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα γι’ αυτό. Κανονικά δεν θα το έλεγα αυτό. Αν πίστευα ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι για να το αποτρέψουν, δεν θα το έλεγα ποτέ. Αλλά θα πλήξουμε την περιοχή αυτή πολύ σύντομα και με μεγάλη ισχύ».

Πηγή: skai.gr

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