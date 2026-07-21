«Το άτομο που πρέπει να συλληφθεί δεν είναι ο πρωθυπουργός μας. Είστε εσείς, κύριε Μαμντάνι». Αυτό διεμήνυσε την Τρίτη ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Ντάνι Ντάνον, απαντώντας στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι που απείλησε να συλλάβει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θέλει να έρθει στη Νέα Υόρκη. Θα σταθεί σε αυτό ακριβώς το βήμα. Θα μιλήσει εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ. Θα υπερασπιστεί τον λαό του Ισραήλ — και δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε για να τον σταματήσετε» τόνισε ο διπλωμάτης.

«Η απειλή σας δεν έχει νομική βάση. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» ανέφερε. Το 2025 το ΔΠΔ επικύρωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

«Ο Μουαμάρ Καντάφι, ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο Γιασέρ Αραφάτ — όλοι στάθηκαν σε αυτό το βήμα. Ήταν δικτάτορες και χορηγοί της τρομοκρατίας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι. Είναι ο εκλεγμένος πρωθυπουργός μιας δημοκρατίας που μάχεται την τρομοκρατία» ανέφερε ο Ντάνον.

«Ο κ. Μαμντάνι έχει ξεκαθαρίσει τη δική του επιλογή. Δεν συμφωνεί με τις δημοκρατίες που μάχονται την τρομοκρατία. Αυτός είναι ο ίδιος δήμαρχος που θρήνησε τον ελεύθερο σκοπευτή της Χαμάς και τον αποκάλεσε αθώο πολιτικό δημοσιογράφο. Ο ίδιος δήμαρχος που συνεχίζει να τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό σε όλη τη Νέα Υόρκη». Και τώρα, είναι ο ίδιος δήμαρχος που απειλεί τον πρωθυπουργό του Ισραήλ με εξουσίες σύλληψης που δεν έχει».

«Κύριε Μαμντάνι, επιλέξατε το αντίθετο της δημοκρατίας. Επιλέξατε τη συνεργασία με την τρομοκρατία» σημείωσε ο Ντάνον.

Πηγή: skai.gr

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