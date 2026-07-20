Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του βρίσκεται σε «γενικευμένο πόλεμο» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να αποδεχτεί τις επιπτώσεις της σύγκρουσης.

«Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εμπλέκεται σε γενικευμένο πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν, προσθέτοντας ότι «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχτούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης», σύμφωνα με προεδρικό ανακοινωθέν.

Νέες προσπάθειες των μεσολαβητών

Την ίδια στιγμή, οι μεσολαβητές (Πακιστάν, Κατάρ και Ομάν) έχουν καταθέσει στο Ιράν μια πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία θα προσφέρει μια 10ήμερη εκεχειρία για να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα περιελάμβανε μια 60ήμερη εκεχειρία που έθετε «σε αναστολή» τον πόλεμο που ξέσπασε με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που στόχευαν το ιρανικό καθεστώς στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και ένα χρονοδιάγραμμα για μια τελική συμφωνία για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης και την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στη διαπραγμάτευση του μνημονίου συνεννόησης και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αντιτίθενται έντονα στους όρους της συμφωνίας, οι οποίοι σύμφωνα με το Τελ Αβίβ δεν επέλυσαν κανέναν από τους βασικούς στόχους του πολέμου - κυρίως την εξάλειψη των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων προγραμμάτων του Ιράν και τη δημιουργία των συνθηκών για την κατάρρευση του καθεστώτος.

«Η σύγκρουση ξεφεύγει»

Την περασμένη εβδομάδα, η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξετράπη από μια αντιπαράθεση που σιγόβραζε σε κάτι που μοιάζει πολύ περισσότερο με ολοκληρωτικό πόλεμο, σχολιάζει στο μεταξύ το CNN.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διευρύνει τον πόλεμο, εάν το Ιράν δεν σταματήσει να επιτίθεται σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει τους στόχους τους πέρα ​​από τις ιρανικές παράκτιες τοποθεσίες που στεγάζουν εγκαταστάσεις ραντάρ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ώστε να συμπεριλάβουν δρόμους, σήραγγες, σιδηροδρόμους, λιμενικές υποδομές και, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ακόμη και μια μονάδα αφαλάτωσης.

Τα σημάδια δείχνουν ότι το καθεστώς στην Τεχεράνη πιστεύει ότι μπορεί να επιβιώσει του Τραμπ, έχοντας συσπειρώσει την κοινή γνώμη γύρω από τις τελετές κηδείας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η συλλογική ηγεσία που έχει αναδειχθεί απουσία του γιου του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, του νέου ανώτατου ηγέτη, φαίνεται να πιστεύει ότι η αντίσταση είναι η μόνη επιλογή προς το παρόν.

«Οι νυν ηγέτες του Ιράν πιστεύουν ότι οποιαδήποτε επίδειξη αυτοσυγκράτησης θα προκαλέσει μόνο περαιτέρω αμερικανική πίεση», έγραψε στους Financial Times ο αναλυτής του Ιράν, Βαλί Νασρ.

Παρότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε δεινή θέση, με αχαλίνωτο πληθωρισμό, χρόνιες ελλείψεις φαρμάκων και μια οικονομία που καταρρέει, «η Τεχεράνη θα αποδεχτεί τις αναπόφευκτες οικονομικές δυσκολίες που θα συνεπάγεται ένας ακόμη ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, πιστεύοντας ότι η δική της πίεση στην παγκόσμια οικονομία με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ... θα αναγκάσει τον Τραμπ να κάνει πρώτος πίσω», πρόσθεσε ο Νασρ.

Πηγή: skai.gr

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