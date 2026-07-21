Ο οίκος Roberto Cavalli αποκάλυψε μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο όσα προηγήθηκαν μέχρι να δημιουργηθεί το εκθαμβωτικό κοστούμι της Σακίρα, το οποίο ήταν καλυμμένο με 200.000 κρύσταλλα Swarovski.

Η Κολομβιανή σταρ φόρεσε τη μοναδική δημιουργία στη σκηνή του New York New Jersey Stadium, μετατρέποντας την εμφάνισή της σε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές του τελικού του Μουντιάλ.

Περισσότερες από 120 ώρες δουλειάς

Στο βίντεο φαίνονται οι τεχνίτες του ιταλικού οίκου να δουλεύουν με απόλυτη ακρίβεια, τοποθετώντας στο χέρι τα χιλιάδες κρύσταλλα και ολοκληρώνοντας μία προς μία τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Για την κατασκευή του συνόλου χρειάστηκαν περισσότερες από δύο εβδομάδες και περίπου 120 ώρες χειροποίητης εργασίας.

Το look σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τη Σακίρα από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Roberto Cavalli, Fausto Puglisi. Αποτελούνταν από ένα λαμπερό bodysuit και μια φούστα με μακριά κρόσσια σε ζωηρές αποχρώσεις του κίτρινου και του ροζ, οι οποίες θύμιζαν τα χρώματα ενός εντυπωσιακού ηλιοβασιλέματος.

Το ειδικά σχεδιασμένο μοτίβο «Ray of Sunset» αποτέλεσε μια σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού «Ray of Gold» του οίκου. Κάθε κίνηση της τραγουδίστριας έκανε τα κρύσταλλα να αντανακλούν το φως των προβολέων, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό οπτικό αποτέλεσμα.

Την ίδια αισθητική ακολούθησαν και τα κοστούμια των 34 χορευτών που συνόδευσαν τη Σακίρα στη σκηνή, ολοκληρώνοντας μια παράσταση γεμάτη χρώμα, λάμψη και κίνηση.

Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε τη σκηνή με τον Burna Boy, παρουσιάζοντας το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ωστόσο, πέρα από τη μουσική, το παρασκήνιο της δημιουργίας του κοστουμιού ήταν εκείνο που εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους θαυμαστές της και έγινε viral στα social media.

Πηγή: skai.gr

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