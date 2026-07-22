Μια γέφυρα που αναμενόταν επί χρόνια πρόκειται επιτέλους να ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα πάνω από τον ποταμό του Ντιτρόιτ, αποτελώντας ένα συμβολικό έργο από σκυρόδεμα και χάλυβα που αναδεικνύει τους στενούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ύψους 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, πυροδοτώντας μία ακόμη αχρείαστη αντιπαράθεση με έναν από τους στενότερους συμμάχους της Αμερικής.

Οι νέοι δασμοί αφορούν προϊόντα που κυμαίνονται από το τσιμέντο έως τα μπαστούνια του χόκεϊ. Εξαιρούνται μόνο όσα προϊόντα είχαν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενο κύμα δασμών, το οποίο είχε πλήξει τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Σε απάντηση εκείνων των μέτρων, ο Καναδάς επέβαλε δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα όπως φυστικοβούτυρο, χυμό πορτοκαλιού και καφέ, αλλά και σε μοτοσικλέτες, καλλυντικά, οικιακές συσκευές, έπιπλα, στρώματα και είδη ένδυσης. Παράλληλα, πολλοί Καναδοί μποϊκόταραν αμερικανικές μάρκες και ακύρωσαν μαζικά τα ταξίδια τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που έπληξε τον αμερικανικό τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο.

Οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν περάσει ένας μήνας, αφήνοντας περιθώριο για αποκλιμάκωση της έντασης. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλείται μια νομική διάταξη που δεν έχει δοκιμαστεί μέχρι σήμερα, το Άρθρο 338 του Νόμου περί Δασμών του 1930, η οποία αναμένεται να αμφισβητηθεί δικαστικά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς μοιράζονται τα μεγαλύτερα σε μήκος διεθνή σύνορα στον κόσμο, συνολικής έκτασης 5.525 μιλίων. Αν και κατά καιρούς υπήρξαν εντάσεις, η μεταξύ τους σχέση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς το εμπόριο μπορεί να αποβαίνει προς όφελος και των δύο πλευρών.

Η νέα Διεθνής Γέφυρα «Γκόρντι Χάου», που ανοίγει την επόμενη εβδομάδα, φέρει το όνομα του θρυλικού Καναδού παίκτη του χόκεϊ, ο οποίος αγωνίστηκε επί 25 σεζόν με τους Detroit Red Wings. Μέχρι σήμερα, η σύνδεση μεταξύ του Ντιτρόιτ και του Ουίνδσορ, στο Οντάριο, εξυπηρετείται από μια σήραγγα που δεν μπορεί να δεχθεί μεγάλα φορτηγά, ενώ η ιδιωτικής ιδιοκτησίας Γέφυρα Ambassador αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τα εγκαίνια της νέας γέφυρας είχαν ήδη καθυστερήσει κατά έναν μήνα, έπειτα από αντιρρήσεις του Τραμπ σχετικά με τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας. Ο Καναδάς ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος κατασκευής, ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την αρχική πρόβλεψη να μοιράζεται με τις ΗΠΑ τα έσοδα από τα διόδια αφού ανακτούσε την επένδυσή του. Ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι τελικά οι δύο χώρες θα μοιράζονται τα καθαρά έσοδα για τα πρώτα 15 χρόνια λειτουργίας της γέφυρας, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών.

Οι εκτεταμένες πυρκαγιές στον Καναδά πρόσθεσαν μία ακόμη διάσταση στην αντιπαράθεση. Την Κυριακή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Καναδάς θα έπρεπε να αποζημιώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή, όπως είπε, «δηλητηριάζει τον αέρα μας» με τον καπνό από τις φωτιές. Παρότι ο Καναδάς δεν αποτελεί πάντοτε τον ιδανικό σύμμαχο, η τακτική του Τραμπ φαίνεται ότι είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, ενισχύοντας τα αντιαμερικανικά αισθήματα βόρεια των συνόρων.

Όπως ακριβώς διαλύθηκε η ομίχλη από τις πυρκαγιές, έτσι μπορεί να τερματιστεί και αυτή η εμπορική διαμάχη. Ο Τραμπ και ο Κάρνεϊ επικοινώνησαν τηλεφωνικά την Τρίτη και συμφώνησαν να εντείνουν τις διαπραγματεύσεις. Αν δεν βρεθεί σύντομα μια λύση, και οι δύο χώρες θα βγουν χαμένες από αυτή τη σύγκρουση, ανεξάρτητα από το ποιος την προκάλεσε.

Πηγή: skai.gr

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