Χέγκσεθ: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 37,5 δισ. δολάρια

Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 37,5 δισ. δολάρια, δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε αύξηση κατά σχεδόν 8 δισ. δολάρια σε σχέση με την τελευταία δημόσια εκτίμηση.
Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνει επίσης τις προβλεπόμενες δαπάνες έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Χέγκσεθ, ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας μαζί με τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Νταν Κέιν, απάντησε δημοσίως σε ερωτήσεις βουλευτών από τότε που ο αμερικανικός στρατός επανέλαβε τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν νωρίτερα αυτό το μήνα.
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