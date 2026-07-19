Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραβρέθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η παρουσία τους κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών τράβηξε τα βλέμματα των φιλάθλων, σε ένα κατάμεστο στάδιο, λίγο πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού.

Ο Τραμπ αναμένεται να απονείμει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον νικητή του τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξαν πως είναι πλέον «ποδοσφαιρική χώρα».

«Αποδείχθηκε ότι είμαστε ποδοσφαιρική χώρα και πιστεύω ότι αυτό θα παραμείνει. Το Μουντιάλ πραγματικά έφερε τον κόσμο πιο κοντά», είπε ο Τραμπ σε εκδήλωση της FIFA στον Trump Tower της Νέας Υόρκης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο στάδιο MetLife με το προεδρικό ελικόπτερο Marine One και, πριν ακόμη από τη σέντρα, πρότεινε στον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο οι Ηνωμένες Πολιτείες να διεκδικήσουν εκ νέου τη διοργάνωση ενός μελλοντικού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Είχα μια εξαιρετική ιδέα για τον Τζιάνι. Να μας ανακοινώσετε ξανά ως διοργανωτές την επόμενη φορά και μετά να ανακοινώσετε μία ακόμη χώρα. Με βάση τα νούμερα, θα ζητήσουμε αμέσως να το διοργανώσουμε ξανά», δήλωσε στο Fox Sports.

Ερωτηθείς για τον τελικό, ο Τραμπ απέφυγε να πάρει θέση υπέρ κάποιας ομάδας, ωστόσο στάθηκε στον Λιονέλ Μέσι.

«Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Μέσι. Είναι σπουδαίος», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

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