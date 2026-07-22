Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ καθώς γνωστός ποινικολόγος που έχει πρωταγωνιστήσει σε πολύκροτες ποινικές υποθεσεις, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο που διατηρεί στη Γ Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες τον ποινικολόγο εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα πεσμένο στο έδαφος σε εμβρυακή στάση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποινικολόγος φέρεται να ήταν γυμνός μέσα στα αίματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ο χώρος έχει αποκλειστεί καθώς δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά καθώς υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης.

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Πηγή: skai.gr

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