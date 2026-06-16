Μουντιάλ 2026: Όταν το Παγκόσμιο Κύπελλο «τρώει» τους προπονητές

Δεν είναι ο πρώτος και σίγουρα δεν θα είναι ο τελευταίος. Κι αν τα ονόματα των επόμενων δεν μπορεί να είναι...γνωστά, Κάρλος Αλμπέρτο ​​Παρέιρα, Χένρικ Κάσπερτσακ, όπως και ο Σαμπρί Λαμουσί, είναι προπονητές των εθνικών ομάδων που απολύθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τυνησίας, όπως είναι γνωστό αποφάσισε να απολύσει τον Σαμπρί Λαμουσί μετά την ταπεινωτική ήττα των Σουηδία με 5-1 στον εναρκτήριο αγώνα της Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μόνο ένας αγώνας ήταν αρκετός για να αφήσει χώρο στον Εβρέ Ρενάρ.

Είχαν προηγηθεί άλλοι πριν από εκείνον. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, που διοργανώθηκε στη Γαλλία, είδε τρεις προπονητές εθνικών ομάδων να αποχωρούν στη μέση του τουρνουά, σε σύγκριση με μόνο έναν το 1954. Ενώ βρισκόταν στο τιμόνι της εθνικής Ισπανίας, ο Χουλέν Λοπετέγκι απολύθηκε το 2018, δύο ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Ο πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, δυσαρεστήθηκε που ο Βάσκος προπονητής υπέγραψε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, χωρίς να ενημερώσει την ομοσπονδία.

Ο Πολωνός προπονητής Χένρικ Κάσπερτσακ είχε προπονήσει πολλούς συλλόγους στη Γαλλία - Μετς, Σεντ Ετιέν, Στρασβούργο, Ρασίνγκ Παρί, Μονπελιέ, Λιλ - πριν γίνει προπονητής της εθνικής Τυνησίας. Το 1996, οδήγησε την Τυνησία στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, δεν άντεξε τις ήττες εναντίον της Αγγλίας (0-2) και της Κολομβίας (0-1) και στη συνέχεια απολύθηκε. Ολοκληρώνοντας το τουρνουά τους, υπό την καθοδήγηση του πρώην βοηθού του Άλι Σέλμι, οι Τυνήσιοι κέρδισαν έναν άνευ σημασίας βαθμό εναντίον της Ρουμανίας (1-1).

Ο Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα έγινε θρύλος, πρωταθλητής Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1994 με τη Βραζιλία. Μετά από μια πρώτη θητεία (1988-1990) στο «τιμόνι» της Σαουδικής Αραβίας, που συμβολίστηκε από έναν τίτλο στο Ασιατικό Κύπελλο Εθνών, επέστρεψε το 1998. Μια πολύ σύντομη περίοδος. Απολύθηκε από τη θέση του προπονητή μετά από δύο ήττες: από τη Γαλλία (0-4) και από τη Δανία (0-1) την πρώτη αγωνιστική. Οι Σαουδάραβες εξασφάλισαν μια άνευ σημασίας ισοπαλία εναντίον της Νότιας Αφρικής (2-2) για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους, με τον Μοχάμεντ Αλ Καράσι στον πάγκο τους.

Ένας θρύλος του ασιατικού ποδοσφαίρου του 20ού αιώνα με 131 συμμετοχές και 56 γκολ, και πάνω από 300 εμφανίσεις στην Bundesliga με την Άϊντραχτ Φρανκφούρτης και στη συνέχεια με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (98 γκολ), ο Τσα Μπουμ- κουν έγινε προπονητής στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στη συνέχεια ανέλαβε ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Νότιας Κορέας το 1997. Η προκριματική περίοδος για το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Γαλλία ήταν άψογη - 6 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα - αλλά το ίδιο το τουρνουά ήταν πολύ λιγότερο εντυπωσιακό.

Μια ήττα εναντίον του Μεξικού (1-3), ακολουθούμενη από μια ταπεινωτική ήττα με 5-0 από την Ολλανδία, ανάγκασε την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νότιας Κορέας να απολύσει τον προπονητή της στις 20 Ιουνίου. Ο τελευταίος αγώνας του ομίλου εναντίον του Βελγίου (1-1) διηύθυνε ο πρώην βοηθός του, Κιμ Πιουνγκ-σεοκ.

Γεννημένος στο Κιντόρε στη βορειοδυτική Σκωτία, ο Άντι Μπίτι έπαιξε για πρώτη φορά για την εθνική ομάδα της Σκωτίας (7 συμμετοχές μεταξύ 1937 και 1939) πριν γίνει προπονητής της (1954 και στη συνέχεια 1959-1960). Η πρώτη του εμπειρία ήταν καταστροφική. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1954 που διεξήχθη στην Ελβετία, η Σκωτία έστειλε μια πενιχρή ομάδα 13 παικτών για να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους.

Ο προπονητής, χωρίς τους καλύτερους παίκτες του, ήταν ανίκανος να κάνει οτιδήποτε. Μια οριακή ήττα από την Αυστρία (0-1) ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο Μπίτι παραιτήθηκε αμέσως, αφήνοντας τους παίκτες του να ταπεινωθούν από την Ουρουγουάη (0-7), την πρωταθλήτρια κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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