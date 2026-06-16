Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ κάνει ντεμπούτο και η Νορβηγία ονειρεύεται

Ένας ανεμοστρόβιλος πρόκειται να χτυπήσει το φετινό Μουντιάλ.

Ευτυχώς, σε αυτή την περίπτωση, ο συχνά άσχημος καιρός στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αυτός ο ανεμοστρόβιλος είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο σούπερ σταρ της Νορβηγίας που θα κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση απόψε.

Αφού δεν κατάφερε να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, η Νορβηγία «σκούπισε» τον όμιλό της στην προκριματική φάση με οκτώ νίκες σε οκτώ αγώνες κι ανάγκασε την Ιταλία στη βάσανο των πλέι οφ, όπου η «σκουάντρα ατζούρα» αποκλείστηκε από τη Βοσνία.

Απόψε στο στάδιο «Ζιλέ» του Φόξμπορο, ο Έρλινγκ θα συνεχίσει ιδανικά την κληρονομιά του πατέρα του, Άλφ-Ίνγκε, γνωστού σε όλους ως Άλφι, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Νορβηγίας 34 φορές και ήταν βασική φυσιογνωμία στη σπουδαία νορβηγική γενιά της δεκαετίας του 1990.

Στο Μουντιάλ του 1994, που είχε διεξαχθεί στις ΗΠΑ, αντιμετώπισε τους «Ατζούρι» και αποκλείστηκε από ένα γκολ του Ντίνο Μπάτζο. Τώρα είναι η σειρά του γιου του, που γεννήθηκε στο Λιντς, μεγάλωσε στο Μπραν κι εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια μηχανή σκοραρίσματος μεταξύ Ντόρτμουντ και Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γκουαρδιόλα τον έστειλε στη Βόρεια Αμερική έχοντας βελτιώσει περαιτέρω έναν εξαιρετικό επιθετικό, όπως αποδεικνύεται από τους αριθμούς του για την Εθνική ομάδα (55 γκολ σε 50 συμμετοχές: 1,1 ανά παιχνίδι κατά μέσο όρο) και για τους «Πολίτες» (162 γκολ σε 198 αγώνες: 0,81 ανά παιχνίδι).

Ο Χάαλαντ έφτασε στο Μουντιάλ ακόμα πιο πεινασμένος επειδή η σεζόν του με τη Σίτι δεν πήγε όπως είχε συνηθίσει: κέρδισε το Κύπελλο Αγγλίας και το Λιγκ Καπ, αλλά τερμάτισε δεύτερος στην Πρέμιερ Λιγκ και αποκλείστηκε στον γύρο των 16 του Champions League από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Και δεν έχει σημασία που τελείωσε το 2025-26 με 38 γκολ σε 52 αγώνες, κατακτώντας την κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Αγγλίας για τρίτη φορά. Ο Έρλινγκ θέλει να αποδείξει στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου ότι είναι ικανός να κάνει τη διαφορά.

Οι στοιχηματικές εταιρείες τον ποντάρουν με πάθος, με ορισμένους να προσφέρουν ακόμη και αποδόσεις (πληρώνοντας 3,5 φορές το ποντάρισμα) ότι θα μπορούσε να επαναλάβει το κατόρθωμα του Γερμανού Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ στο ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο (1 Ιουνίου 2002 εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, 8-0).

Το Ιράκ δεν είναι ένας αδύνατος αντίπαλος, αλλά ο Έρλινγκ απέδειξε ότι είναι... άνθρωπος στο τελευταίο του φιλικό εναντίον του Μαρόκου, αφού εκτός από το ότι δεν σκόραρε, είχε μόνο τέσσερις ευκαιρίες, τη χειρότερη εμφάνισή του για σύλλογο και χώρα από το 2019.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για τον Χάαλαντ», είπε ο προπονητής Σολμπάκεν, «και στην πραγματικότητα, η σωματική του διάπλαση είναι σε άριστη κατάσταση. Σε έναν αγώνα με τρεις βαθμούς σε κίνδυνο, θα δείτε...».

Ο παίκτης είναι χαρούμενος και πέρασε τις τελευταίες μέρες διασκεδάζοντας με γκολφ, βιντεοπαιχνίδια (Super Mario) και παρακολουθώντας τον 5ο αγώνα των τελικών του NHL Stanley Cup μεταξύ των Καρολάινα Χάρικεϊνς και των Βέγκας Γκόλντεν Νάιτς, ενώ έδωσε επίσης μερικές συμβουλές στον συμπαίκτη του Όστιγκαρντ, ο οποίος πρόκειται να γίνει πατέρας.

Ο Χάαλαντ, ή μάλλον ο Μπράουτ Χάαλαντ, αφού η μητέρα του Γκράι Μαρίτα, πρώην πρωταθλήτρια του επτάθλου, θα έχει επίσης το επώνυμό της γραμμένο στη φανέλα του, είναι ο αρχηγός της ομάδας, αλλά δεν είναι σταρ.

Οι συμπαίκτες του διαβεβαιώνουν ότι γελάει συχνά και δεν αισθάνεται πίεση για την πρώτη του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Εναντίον του Ιράκ, θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει την ιδιότητά του ως κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών και, στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας των Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέσι και Νεϊμάρ, θα προσπαθήσει να πάρει τη θέση τους στο προσκήνιο...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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