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Αγγλία: Χάνει το Μουντιάλ ο Λιβραμέντο, κλήθηκε ο Τσαλόμπα

Πλήγμα στην εθνική Αγγλίας με τον Τίνο Λιβραμέντο, ο οποίος τραυματίστηκε στη γάμπα του και θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ο Τρέβορ Τσαλόμπα θα πάρει τη θέση του στην αποστολή

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Λιβραμέντο

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για την Αγγλία, λίγο πριν την πρεμιέρα της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Και αυτό γιατί ο Τίνο Λιβραμέντο έχει αποκομίσει ένα πρόβλημα στην γάμπα του, με αποτέλεσμα να πρέπει να μείνει εκτός της διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο 24χρονος διεθνής αμυντικός της Νιουκάστλ αντικαταστάθηκε στην αποστολή των «τριών λιονταριών» από τον Τρέβορ Τσαλόμπα της Τσέλσι.

Θυμίζουμε ότι η Αγγλία αντιμετωπίζει αύριο (17/06) στις 22:00 την Κροατία, ενώ ο Λιβραμέντο αναμενόταν να κάνει το ντεμπούτο του στην 11άδα της αναμέτρησης.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Mundial 2026 Αγγλία ποδόσφαιρο
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