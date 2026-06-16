Θα παραδώσει το τρόπαιο του Μουντιάλ στους πρωταθλητές κόσμου ο Τραμπ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι -κατά πάσα πιθανότητα- ο πρώτος άνθρωπος που θα κρατήσει το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, προκειμένου να το παραδώσει στον αρχηγό της νικήτριας εθνικής ομάδας, στον τελικό της 19ης Ιουλίου, στο στάδιο MetLife.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα «L' Equipe», η ιστοσελίδα «talkSport», αποκάλυψε ότι η FIFA φέρεται να συμφωνεί για τη συγκεκριμένη «παραβίαση πρωτοκόλλου» και την παράδοση του κυπέλλου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η FIFA θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ την επιλογή να παραμείνει με τους νικητές, μετά την άρση του τροπαίου.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το θεσμοθετημένο πρωτόκολλο της διεθνούς ομοσπονδίας, το τρόπαιο παραμένει σε βάθρο και μεταφέρεται από ένα μέλος της νικήτριας ομάδας στο βάθρο των εορτασμών. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο «παραβιάσθηκε» από τον... Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025, με τον Αμερικανό πρόεδρο να παραμένει με τους παίκτες της Τσέλσι, καθώς γιόρταζαν τον θρίαμβο τους στη διοργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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