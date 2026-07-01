Μια 19χρονη γυναίκα συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στην Πόλη του Μεξικού, μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο την Τρίτη, 30 Ιουνίου.

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές της πρωτεύουσας, είχαν ανακοινώσει πως μια 48χρονη και ένας 44χρονος είχαν επίσης καταλήξει, αφού τεράστια πλήθη κατέκλυσαν την πόλη έπειτα από τη νίκη του Μεξικού με 2-0 επί του Ισημερινού, δημιουργώντας καταστάσεις ασφυξίας.

Η δημοτική αρχή ανέφερε ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους, κυρίως γύρω από το Μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας στο κέντρο της πόλης, για να γιορτάσουν την πρώτη πρόκριση του Μεξικού στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1986.

Η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγκάδα, εξέφρασε τα «ειλικρινή της συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων και δεσμεύτηκε ότι ο δήμος θα τους παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη τις επόμενες ημέρες.

Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι διασώστες εντόπισαν τρία άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους σε διαφορετικά σημεία κατά μήκος της λεωφόρου Πασέο ντε λα Ρεφόρμα και τα μετέφεραν εσπευσμένα σε νοσοκομείο. «Αφού εφαρμόστηκαν οι πρώτες βοήθειες και τεχνικές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), οι ασθενείς διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη», ανέφερε η ανακοίνωση της υγειονομικής αρχής. Ωστόσο, και οι τρεις διαπιστώθηκε ότι υπέκυψαν από ασφυξία, ενώ οι σοροί τους αναγνωρίστηκαν από τις οικογένειές τους.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση των θανάτων, η δήμαρχος κάλεσε τους φιλάθλους να «γιορτάζουν πάντα με υπευθυνότητα, προσοχή και σεβασμό προς τους άλλους». Η νίκη του Μεξικού προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς τόσο στο Στάδιο Αζτέκα όσο και σε πολλές περιοχές της πόλης, όπου πυροτεχνήματα συνέχισαν να φωτίζουν τον ουρανό για αρκετή ώρα μετά τη λήξη του αγώνα.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, η Κλάρα Μπρουγκάδα είχε προτρέψει τους φιλάθλους που σχεδίαζαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα κοντά στο Μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας να επιλέξουν άλλες τοποθεσίες, καθώς η περιοχή είχε ήδη κατακλυστεί από κόσμο.

Στη μητροπολιτική περιοχή της Πόλης του Μεξικού ζουν περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές στον κόσμο.

Με τη νίκη αυτή, το Μεξικό προκρίθηκε στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου ενδέχεται να αντιμετωπίσει την Αγγλία, εφόσον η ομάδα του Τόμας Τούχελ επικρατήσει της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Πηγή: skai.gr

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