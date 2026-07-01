Mουντιάλ 2026: Οι… ορδές οπαδών που δεν ήρθαν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η FIFA και ο Τζιάνι Ινφαντίνο είχαν υποσχεθεί μια σημαντική τουριστική αύξηση στις αμερικανικές πόλεις κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα ωφελούσε οικονομικά ξενοδοχεία, εστιατόρια και μπαρ.

Παρά τις υποσχέσεις, τα εκατομμύρια ξένων τουριστών δεν κατέφτασαν στα παιχνίδια, με τους περισσότερους θεατές να είναι μετανάστες που ζουν ήδη στις ΗΠΑ και όχι επισκέπτες από το εξωτερικό.

Η δυσκολία μετάβασης από τις χώρες προέλευσης, όπως η Αϊτή, και οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων αποθαρρύνουν σημαντικά την παρουσία ξένων φιλάθλων στα γήπεδα.

Σε αντίθεση με ό,τι υποσχόταν ο Ινφαντίνο, τα εκατομμύρια τουριστών για το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έφτασαν ποτέ. Ευτυχώς στις ΗΠΑ ζουν μετανάστες από όλο τον κόσμο και τα γήπεδα γέμισαν.Πριν από το τουρνουά, η FIFA και ο Τζιάνι Ινφαντίνο υπόσχονταν μια τουριστική έκρηξη στις αμερικανικές πόλεις. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο υποτίθεται ότι θα έφερναν μια σταθερή ροή και πρόσθετα κέρδη σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και μπαρ. Αλλά μέχρι στιγμής, το σχέδιο δεν έχει πάει και τόσο καλά.



Αυτό δείχνει και η δημοσιογραφική αυτοψία στα περισσότερα παιχνίδια. Παράδειγμα: Βραζιλία-Αϊτή. Η Σελεσάο προηγείται με 1-0 και το στάδιο στη Φιλαδέλφεια ξεσπά σε πανηγυρισμούς. Οι οπαδοί τραγουδούν στα πορτογαλικά και τα κρεολικά, αλλά αν τους ρωτήσετε έξω από το στάδιο από πού έρχονται, συνήθως θα λάβετε την απάντηση: «Είμαι από τη Νέα Υόρκη». Άλλωστε το ταξίδι από την Αϊτή στις ΗΠΑ είναι πρακτικά αδύνατο. Και οι υπερβολικές τιμές των εισιτηρίων αποθαρρύνουν ακόμα και τους λάτρεις των ταξιδιών Βραζιλιάνους, εκτός αν είναι διατεθειμένοι να αναστείλουν την πληρωμή του στεγαστικού δανείου τους για ένα εισιτήριο ποδοσφαίρου.

Πηγή: Deutsche Welle

Η FIFA υποσχόταν ποσοστό 60% σε τουρίστεςΉταν σαφές από την αρχή ότι η παρακολούθηση του Μουντιάλ στις ΗΠΑ «ζωντανά» θα είναι μια ακριβή υπόθεση. Σε ρεπορτάζ της γερμανικής τηλεόρασης κάποιοι ευκατάστατοι οπαδοί της Βραζιλίας παραδέχτηκαν ότι πλήρωσαν 2.000 και 3.000 δολάρια για ένα εισιτήριο. Και γι' αυτό οι περισσότεροι στα στάδια είναι αυτοί που ζουν στις ΗΠΑ και έχουν δουλειά. Ωστόσο, η FIFA είχε υποσχεθεί στην τοπική βιομηχανία φιλοξενίας μερίδιο φιλάθλων στα γήπεδα της τάξης του 60% από τουρίστες, εξηγεί ο Ντάνιελ Μακλάφλιν στη γερμανική τηλεόραση ARD. Είναι ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Mission Taqueria» στο κέντρο της Φιλαδέλφειας, ακριβώς δίπλα από το ξενοδοχείο της βραζιλιάνικης ομάδας.Πού είναι οι 500.000 επισκέπτες;Οι άνθρωποι που παρακολουθούν τους αγώνες ποδοσφαίρου στο εστιατόριό του είναι ως επί το πλείστον κάτοικοι ΗΠΑ, όπως λέει. Συνήθως γνωστά πρόσωπα, τακτικοί θαμώνες. Δεν έχει παρατηρήσει σχεδόν καμία «ξένη» παρουσία. Ανάλογες απαντήσεις δίνουν και άλλοι εστιάτορες στην περιοχή. Η FIFA είχε υποσχεθεί στις πόλεις υποδοχής μια έκρηξη αφίξεων: 500.000 επισκέπτες και 770 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το Παγκόσμιο Κύπελλο μόνο για τη Φιλαδέλφεια. Τα ξενοδοχεία έχουν στο μεταξύ αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους. Και όσοι ταξιδεύουν εδώ τείνουν να μένουν για μικρότερα χρονικά διαστήματα, κυρίως τη βραδιά των αγώνων. «Πριν από έναν χρόνο, μας είπαν ότι πρέπει να αυξήσουμε το προσωπικό μας», λέει ο Μακλάφλιν. Αλλά μέχρι στιγμής το Μουντιάλ δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία και τον τζίρο των επιχειρήσεων.Φόβισε η μεταναστευτική πολιτική του ΤραμπΩστόσο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις: Όσοι διατηρούν ένα αθλητικό μπαρ αντί για ένα ακριβό εστιατόριο κάνουν αυτή τη στιγμή καλύτερες δουλειές. Και πόλεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπως το Ντάλας ή το Κάνσας Σίτι, οι οποίες συνήθως δέχονται λίγους τουρίστες, υποδέχθηκαν τώρα δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Ωστόσο, οι βασικοί πόλοι ενδιαφέροντος όπως η Βοστώνη, η Νέα Υόρκη και η Φιλαδέλφεια ήλπιζαν σε πολλές περισσότερες αφίξεις, αναφέρει ο Μπεν Φελάτσια του Οργανισμού Εστιατορίων και Καταλυμάτων της Πενσυλβάνιας.Ανοικτά κατηγορεί ο Φελάτσια την πολιτική μετανάστευσης της τρέχουσας κυβέρνησης των ΗΠΑ για τις χαμηλές διανυκτερεύσεις. «Αυτός είναι σίγουρα ένας λόγος για τον οποίο δεν φτάνουμε στον υψηλό αριθμό επισκεπτών που ελπίζαμε». Ο Φελάτσια προσθέτει ότι ανάλογες ενώσεις από όλες τις Πολιτείες των ΗΠΑ επισημαίνουν ότι δεν έφτασαν επισκέπτες από όλες τις χώρες της διοργάνωσης, όπως κάποιοι ήλπιζαν. Για αυτό και οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν. Μέχρι στιγμής, το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ δεν ήταν «η» επιτυχία για την τοπική οικονομία σε πόλεις υποδοχής όπως η Φιλαδέλφεια, σε αντίθεση με τις υπερφίαλες υποσχέσεις της FIFA. Και στο μεταξύ, κάποιες ομάδες ήδη έχουν αποκλειστεί και οι οπαδοί τους έχουν ήδη αρχίσει να αναχωρούν.Πηγή: ARD

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