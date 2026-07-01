Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Όσοι προλάβαμε να τον θαυμάσουμε, προλάβαμε.

Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές θυμόμαστε στο διαδίκτυο τα ποδοσφαιρικά κατορθώματά του και παλεύουμε μέσα μας για να αποφασίσουμε αν ήταν μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Λιονέλ Μέσι. Καλό είναι κάποιες φορές, όμως, να ψάχνουμε και τα λεγόμενά του. Στο διαδίκτυο υπάρχει απόσπασμα από μία συνέντευξή του, όταν σχολίαζε την επιλογή της FIFA να διοργανωθεί το Μουντιάλ στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Το εντυπωσιακό είναι πως είχε προβλέψει πως στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται αυτή την περίοδο, θα διακόπτονται οι αγώνες για να μεταδίδονται διαφημίσεις. Η αλήθεια είναι πως επισήμως οι τρίλεπτες διακοπές στα μισά των ημιχρόνων γίνονται για να δροσίζονται οι παίκτες με νερά και ηλεκτρολύτες.

«Ο Καναδάς είναι για να κάνουν σκι. Οι Μεξικάνοι πάλι θα διοργανώσουν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ δεν το αξίζουν. Για τους Αμερικάνους τι να πω. Θα επιδιώξουν αντί για δύο ημίχρονα, τα παιχνίδια να διεξάγονται σε τέσσερις περιόδους των 25 λεπτών για περισσότερες διαφημίσεις ενδιάμεσα».

Ο Μαραντόνα σκοράρει και μετά θάνατο. Το μόνο που δεν είχε προβλέψει είναι η κωδική ονομασία «διάλειμμα ενυδάτωσης».

Πηγή: skai.gr

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