Μεξικό αγαπάει Νότια Κορέα

Πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό το Μεξικό στο Μουντιάλ; Η πορεία στους ομίλους με τις τρεις άνετες νίκες για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει δημιουργήσει πανζουρλισμό στη χώρα και έχει γεννήσει μεγάλες προσδοκίες.



Με την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου εξασφάλισε ότι θα παίξει και το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία και προσμονή. Αν θέλετε να νιώσετε πραγματικά «πυρετό Μουντιάλ» τα εισιτήρια για ΗΠΑ ή Καναδά δεν αξίζουν μία μπροστά σε ένα ταξίδι στο Μεξικό.

Τελευταία παράσταση στο Μοντερέι

Τα ξημερώματα της Πέμπτης λοιπόν στο Μέξικο Σίτυ χόρευαν και τραγουδούσαν για την ομάδα τους και στο Μοντερέι χόρευαν και τραγουδούσαν γενικώς. Από τη μια οι Νοτιοαφρικανοί της Bafana-Bafana και από την άλλη οι Νοτιοκορεάτες που η αλήθεια είναι ότι είχαν έρθει στη διοργάνωση με μεγάλες προσδοκίες, που τελικά δεν δικαίωσαν. Στην πόλη στο Βορρά της χώρας το γήπεδο ήταν γεμάτο, αλλά το χρώμα που κυριαρχούσε όπως το περιέγραψε η απεσταλμένη της taz, δεν ήταν ούτε το κίτρινο των Αφρικανών, ούτε το κόκκινο των Ασιατών, αλλά το πράσινο των οικοδεσποτών.



Πολλοί Μεξικάνοι πήγαν στο γήπεδο σε ένα ματς χωρίς «προσωπικό τους ενδιαφέρον, αφού ήταν αυτή η τελευταία ευκαιρία τους να ζήσουν ατμόσφαιρα Μουντιάλ, αποφασίζοντας να μη δουν τη δική τους ομάδα στην τηλεόραση. Πανηγύρισαν βεβαίως τα τρία γκολ του Μεξικού, που τα άκουγαν από το… ραδιοφωνάκι, απέναντι σε μια Τσεχία που διεκδικεί με πάρα πολλές αξιώσεις τον τίτλο της πιο αδιάφορης ομάδας του τουρνουά.



Η νίκη εναντίον των Τσέχων ήταν τόσο εύκολη που επέτρεψε στον προπονητή των Μεξικανών να βάλει ως αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα τον 40χρονο τερματοφύλακα Γκιγιέρμο Οτσόα, θρύλο μεν της ομάδας, ο οποίος όμως είχε ως τώρα περισσότερο τον ρόλο του εμψυχωτή και συμβούλου των νεωτέρων στην αποστολή.

Στο Μεξικό ακούνε K-Po

Αυτό που μάθαμε όμως, σε αυτό το μάθημα γεωγραφίας που μας προσφέρει το ποδόσφαιρο ήταν ότι στο Μεξικό λατρεύουν τους Κορεάτες (του Νότου). Αυτό οφείλεται σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως το Squid Game, αλλά και στους εκπροσώπους της κορεάτικης Ποπ μουσικής όπως οι BTS ή οι Blackpink. Ίσως πάλι κάποιοι να ήθελαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για την ανθεκτικότητα των κορεατικών αυτοκινήτων στους χωματόδρομους της Κεντρικής Αμερικής.



Οι Μεξικανοί δεν έχασαν την ευκαιρία πριν από το ματς για αγκαλιές και σέλφις με Νοτιοκορεάτες, που είχαν κάνει αυτό το μακρύ ταξίδι και υποστήριξαν στη συνέχεια τους Ασιάτες με πάθος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η Νότια Αφρική κέρδισε 1-0 και προκρίθηκε ως δεύτερη στην επόμενη φάση. Ένα γκολ στο 63' ήταν αρκετό, σε ένα ματς που εξελίχθηκε τελικά σε μάχη οπισθοφυλακής για την Bafana-Bafana και δεν θα περάσει στην ιστορία ως μνημείο ποδοσφαιρικής τέχνης.



Αυτό πάντως δεν εμπόδισε τους Μεξικάνους στο Μοντερέι να συνεχίσουν να πανηγυρίζουν για την δική τους ομάδα, έστω κι αν εκείνη βρισκόταν μακριά. Για τους Κορεάτες έμεινε μια προσωρινή ελπίδα ότι ίσως καταφέρουν να προκριθούν στη φάση των 32 ως μια ομάδα από τις οκτώ καλύτερες τρίτες. Στο Μεξικό πάντως λογικά δεν θα ξαναπαίξουν. Αλλά η φιλία των δύο λαών ενισχύθηκε τόσο αυτές τις ημέρες που θα μπορέσει να αντέξει μέχρι την επόμενη ανάλογη αφορμή.



Πηγή: taz, ARD

Πηγή: Deutsche Welle

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