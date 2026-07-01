Μεξικό με σπασμένα φρένα, έκανε το 4Χ4, προκρίθηκε στους «16» και... τρομάζει

Το Μεξικό επιβεβαίωσε πως αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες του φετινού Μουντιάλ, επικρατώντας 2-0 του Ισημερινού στο «Αζτέκα» και εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε παρέμεινε αήττητη και έκανε το 4Χ4 στη διοργάνωση, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως διαθέτει όλα τα στοιχεία για μία αξιόλογη πορεία στο τουρνουά.

Το δίδυμο των Χουλιάν Κινιόνες και Ραούλ Χιμένες έκανε ξανά τη διαφορά στην επίθεση, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα τους, η οποία εντυπωσιάζει με την ένταση, την ταχύτητα και την ορμητικότητά της. Παράλληλα, το Μεξικό εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται και την ώθηση της έδρας, στοιχείο που το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο ενόψει της συνέχειας του τουρνουά.

Πλέον, η «Ελ Τρι» θα αντιμετωπίσει στους «16» την ομάδα που θα προκριθεί από το παιχνίδι Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ξανά στο «Αζτέκα». Αξίζει να σημειωθεί ότι αγωνίστηκε από το 80' και έπειτα ως αλλαγή ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, φτάνοντας και πολύ κοντά σε γκολ στο 90'+2'.

Μεξικό με ορμή

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, οι οικοδεσπότες θέλησαν να δείξουν πως ήταν τα αφεντικά του αγώνα. Το Μεξικό πίεζε ψηλά με ασφυκτικό τρόπο και άρχισε να πατάει από νωρίς στην αντίπαλη περιοχή, απέναντι σε έναν Εκουαδόρ που έμοιαζε «σαστισμένο» στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η πρώτη πραγματικά μεγάλη φάση του αγώνα έλαβε χώρα μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Ρόμο έβγαλε εξαιρετική σέντρα αλλά ο Χιμένεθ αστόχησε στην κεφαλιά εξ επαφής. Λίγο αργότερα, ο Αλβαράδο παρέλαβε την ωραία πάσα του Κινιόνες και εκτέλεσε υπό καλές προϋποθέσεις, όμως το σουτ του πήγε στα σώματα.

Με αυτή την εικόνα, το γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 22’, ο Χουλιάν Κινιόνες παρέλαβε την εξαιρετική κάθετη πάσα του Ρομπέρτο Αλβαράδο και με δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι», χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα, γράφοντας το 1-0.

Χωρίς δυσκολία οι γηπεδούχοι

Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και μετά το γκολ του Μεξικού, με αποτέλεσμα να μην αργήσει το 2-0. Ο Ραούλ Χιμένες διπλασίασε τα τέρματα του Μεξικού με εξαιρετικό τελείωμα στο 31ο λεπτό. Μετά από όμορφη συνεργασία με τον φοβερό Κινιόνες, βρέθηκε σε θέση βολής έξω από την περιοχή και με άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξί «παραθυράκι», διαμορφώνοντας το 2-0.

Μετά από ώρα, στο 40’, το Εκουαδόρ απείλησε. Ο Γεμπόα συνέκλινε από τα δεξιά και έπιασε ωραίο σουτ με το αριστερό, όμως ο Ρανγκέλ κατάφερε να αποσοβήσει δύσκολα τον κίνδυνο. Παρά την αυξημένη πίεση του Ισημερινού και τα συνεχόμενα κόρνερ που κέρδισε, το σκορ έμεινε απαράλλαχτο στο ημίχρονο.

Η εικόνα του ματς δεν διαφοροποιήθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Το Μεξικό συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά, σαν να βρισκόταν εκείνο πίσω στο σκορ, με το Εκουαδόρ να δυσκολεύεται να βρει ουσιαστικές απειλές ώστε να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

Φάσεις εκατέρωθεν, αλλά χωρίς να αλλάξει το σκορ

Μετά τις πολλές αλλαγές των δύο προπονητών, η αναμέτρηση έδινε την αίσθηση πως τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει. Οι οικοδεσπότες άγγιξαν το τρίτο γκολ με συνεχόμενες κεφαλιές του Μόντες στο 68ο λεπτό μετά από εκτελέσεις κόρνερ, όμως ο Γκαλίντες είχε αντίδραση στην πρώτη και η δεύτερη έφυγε άουτ.

Στην άλλη πλευρά, στο 74', ο Κέβιν Ροντρίγκες έφτασε κοντά στο να μειώσει για τον Ισημερινό, όμως το σουτ που επιχείρησε μέσα από την περιοχή, έπειτα από εξαιρετική λόμπα του Μόισες Καϊσέδο, πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Αυτή ήταν και η τελευταία ουσιαστική φάση του αγώνα για το Εκουαδόρ, με το Μεξικό να ελέγχει τα πράγματα και να παίρνει τη σπουδαία νίκη-πρόκριση, φτάνοντας ξανά κοντά σε τρίτο γκολ με σουτ του Πινέδα στο 92'. Μάλιστα, στο 95', ο Ινκαπιέ είπε κάτι σε αντίπαλο καλύπτοντας το στόμα του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με βάση τον νέο κανονισμό.

Οι 11άδες των ομάδων:

Μεξικό (Αγκίρε): Ρανγκέλ, Σάντσες, Μόντες, Βάσκες, Γκαλάρδο - Λίρα, Ρόμο (73’ Βάργκας), Μόρα (59’ Γκουτιέρες) – Αλβαράδο (80’ Ρέγες), Κινιόνες (80’ Πινέδα), Ρ. Χιμένες (73’ Σ. Χιμένες).

Ισημερινός (Μπεκατσέτσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ, Ορντόνιες (46’ Πρεσιάδο), Πάτσο, Βίτε, Φράνκο (46’ Μεδίνα), Μ. Καϊσέδο, Γεμπόα (79’ Ζ. Καϊσέδο), Πλάτα, Ανγκούλο (79’ Πάες), Βαλέντσια (59’ Ροντρίγκες).

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