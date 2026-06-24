Ένας μάγος-γιατρός από την Γκάνα υποστηρίζει ότι «απελευθέρωσε» τον αρχηγό της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, από τα μάγια του, αφού ο επιθετικός απέτυχε να βρει δίχτυα στη λευκή ισοπαλία της Τρίτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ (Nana Kwaku Bonsam), ένας αυτοαποκαλούμενος πνευματιστής, είχε δηλώσει πριν από την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα για τον 12ο Όμιλο ότι θα έκανε μάγια για να εμποδίσει τον Κέιν να σκοράρει.

«Τώρα πρόκειται να απελευθερώσω τον Χάρι Κέιν, ώστε στο επόμενο παιχνίδι του να μπορέσει να σκοράρει. Χάρι, θα έρθω να σε επισκεφθώ. Μην παρεξηγηθείς. Είμαστε φίλοι», δήλωσε ο Μπόνσαμ σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇬🇭“I am the most powerful spiritualist in the world. I am now going to release Harry Kane so that he can score in England’s next match.”



— Nana Kwaku Bonsam said as he claimed to have spiritually tied England captain Harry Kane before now “releasing” him. pic.twitter.com/YYO1fTZ6mt — we love ghana (@weloveghana042) June 24, 2026

Ο Κέιν σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Αγγλίας με 4-2 επί της Κροατίας στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά απέναντι στην Γκάνα ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έστειλε την καλύτερη ευκαιρία του ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι από κοντινή απόσταση στις καθυστερήσεις, στερώντας από την Αγγλία μια νίκη που θα της εξασφάλιζε τη θέση της στη φάση των νοκ-άουτ.

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν μένει στη χαμένη ευκαιρία της Τρίτης.

«Περίμενα μια τέτοια ευκαιρία να μου παρουσιαστεί», είπε. «Παρουσιάστηκε, αλλά δεν κατάφερα να βάλω σωστά το σώμα μου πάνω από την μπάλα. Όμως είμαι επιθετικός αρκετό καιρό για να ξέρω ότι δεν μπαίνουν πάντα γκολ».

Πηγή: skai.gr

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