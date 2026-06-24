Ο Ζερεμί Ντοκού είναι και επίσημα χαζομπαμπάς. Ο 24χρονος εξτρέμ της Εθνικής Βελγίου, «πετάχτηκε» στην Αγγλία για να συμπαρασταθεί στη γυναίκα του που γέννησε το πρώτο τους παιδί και επέστρεψε στην Αμερική, για να αποθεωθεί από τους συμπαίκτες του και το σταφ του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.

Προ ημερών, η απόφαση του Ντοκού να αφήσει τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να βρεθεί στο πλευρό της γυναίκας του κατά τον τοκετό και τον ερχομό του παιδιού του, έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού από Βελγίδα δημοσιογράφο, η οποία τον κατέκρινε γι' αυτή την επιλογή. Η δημοσιογράφος μίλησε με τα χειρότερα λόγια όχι μόνο για τον Ντοκού, αλλά και για τον ρόλο του πατέρα στην κοινωνία γενικότερα...

Mais qui a demandé l’avis d’une journaliste sportive sur la vie privée de Jérémy Doku ??? Surtout pour tenir des propos comme cela.



La prochaine fois, n’hésite pas à t’abstenir @francepierron pic.twitter.com/QfrqFkU93X — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) June 19, 2026

Πηγή: skai.gr

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