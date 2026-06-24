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Μουντιάλ 2026: Ο χαζομπαμπάς Ζέρεμι Ντοκού επέστρεψε στην Εθνική Βελγίου και αποθεώθηκε - Δείτε βίντεο

H απόφασή του να φύγει από την Αμερική, να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και να βρεθεί στον τοκετό της συζύγου του, έγινε μέχρι και αντικείμενο χλεύης 

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Ντοκού

Ο Ζερεμί Ντοκού είναι και επίσημα χαζομπαμπάς. Ο 24χρονος εξτρέμ της Εθνικής Βελγίου, «πετάχτηκε» στην Αγγλία για να συμπαρασταθεί στη γυναίκα του που γέννησε το πρώτο τους παιδί και επέστρεψε στην Αμερική, για να αποθεωθεί από τους συμπαίκτες του και το σταφ του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος. 

Προ ημερών, η απόφαση του Ντοκού να αφήσει τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να βρεθεί στο πλευρό της γυναίκας του κατά τον τοκετό και τον ερχομό του παιδιού του, έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού από Βελγίδα δημοσιογράφο, η οποία τον κατέκρινε γι' αυτή την επιλογή. Η δημοσιογράφος μίλησε με τα χειρότερα λόγια όχι μόνο για τον Ντοκού, αλλά και για τον ρόλο του πατέρα στην κοινωνία γενικότερα... 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Βέλγιο
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