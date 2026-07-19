Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν (Νο42) στον τελικό του Swiss Open στο Γκστάαντ. Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας (Νο 85) θα κάνει άλμα στην παγκόσμια κατάταξη μετά από αυτή την εξέλιξη, φτάνοντας στο Νο55!

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε το μπρέικ και προηγήθηκε με 4-2, ισοφαρίστηκε, αλλά παίρνοντας τα δύο επόμενα γκέιμ έκλεισε το σετ με 6-4 σε 37 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ ο Κολινιόν μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε με 2-0 και 4-2 στα γκέιμ, ωστόσο ο «Στεφ» πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ για το 5-4. Ο Βέλγος, ωστόσο, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 6-6 και στο τάι μπρέικ κυριάρχησε με 7-3 ισοφαρίζοντας σε 1-1 τα σετ.

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ και να προηγηθεί με 3-2 και υπερασπιζόμενος το σερβίς του έφτασε στη νίκη με 6-3 κερδίζοντας τον έκτο του τίτλο σε χωμάτινη επιφάνεια.

Stefanos Tsitsipas trionfa a Gstaad 🏆



Il greco batte Collignon in finale con lo score di 6-4, 6-7, 6-3, tornando a vincere un titolo ATP dopo più di un anno (Dubai 2025), mentre su terra rossa dopo più di 2 anni (Monte-Carlo 2024)!pic.twitter.com/q9sdaHQVYp — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) July 19, 2026

Τσιτσιπάς: «Φανταστικός τελικός-Άκουσα ότι ο νικητής παίρνει μια αγελάδα!»

Πανευτυχής ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του επί του Ράφαελ Κολινιόν στον τελικό του Open στο Γκστάαντ και την κατάκτηση του 13ου τίτλου στην καριέρα του.

«Άκουσα ότι ο νικητής παίρνει δώρο μια αγελάδα, σωστά;», αστειεύτηκε ο 28χρονος τενίστας, που θα ανέβει στο Νο55 της παγκόσμιας κατάταξης μετά τη νίκη του.

«Ήταν ένας φανταστικός τελικός μέσα σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Συγχαρητήρια, Ράφαελ, παίζεις εξαιρετικό τένις και μην επιτρέψεις στο αποτέλεσμα αυτό να σε επηρεάσει. Είναι μέρος της διαδικασίας και τα καλύτερα είναι μπροστά σου», ανέφερε απευθυνόμενος στον αντίπαλό του.

«Ευχαριστώ την ομάδα μου και τους ανθρώπους μου που ήταν δίπλα μου, όπως και τα ball boys και girls που πάντα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση και εύχομαι να είμαι εδώ και του χρόνου», πρόσθεσε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε τον 13ο τίτλο στην καριέρα του και εκτοξεύτηκε στο Νο55 της παγκόσμιας κατάταξης με τη νίκη του στον τελικό του Open στο Γκστάαντ. Πέρα από αυτά, όμως, ο 28χρονος Έλληνας τενίστας είχε και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ο νικητής του τουρνουά έγινε πλουσιότερος κατά 93.175 ευρώ, μια αύξηση 2μ8% από το περσινό έπαθλο των 90.675 ευρώ. Ο ηττημένος του τελικού, Ράφαελ Κολινιόν, κέρδισε 54.360 ευρώ.

Αναλυτικά οι 13 τίτλοι του Τσιτσιπά:

2018 – Στοκχόλμη (ATP 250) – νίκη επί του Έρνεστς Γκούλμπις

2019 – Μασσαλία (ATP 250) – νίκη επί του Μικαΐλ Κουκούσκιν

2019 – Εστορίλ (ATP 250) – νίκη επί του Πάμπλο Κουέβας

2019 – ATP Finals (Λονδίνο) – νίκη επί του Ντόμινικ Τιμ

2020 – Μασσαλία (ATP 250) – νίκη επί του Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ

2021 – Μόντε Κάρλο (Masters 1000) – νίκη επί του Αντρέι Ρούμπλεφ

2021 – Λυών (ATP 250) – νίκη επί του Κάμερον Νόρι

2022 – Μόντε Κάρλο (Masters 1000) – νίκη επί του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα

2022 – Μαγιόρκα (ATP 250) – νίκη επί του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ

2023 – Λος Κάμπος (ATP 250) – νίκη επί του Άλεξ ντε Μινόρ

2024 – Μόντε Κάρλο (Masters 1000) – νίκη επί του Κάσπερ Ρουντ

2025 – Ντουμπάι (ATP 500) – νίκη επί του Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ

2026 – Ελβετία (ATP 250) – νίκη επί του Ράφαελ Κολινιόν

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